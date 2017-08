Us Open: Stefano Travaglia “L’esperienza fatta a Wimbledon mi ha aiutato molto oggi”. Fognini “Poco da dire, ho giocato la peggior partita dell’anno, ma onore a lui” (con il video della partita)

Fabio Fognini : “Poco da dire, ho giocato la peggior partita dell’anno, ma onore a lui che è stato pù bravo di me. Ha un buon servizio e un ottimo diritto. I tre set point sprecati nel tie break del secondo set? Forse avrebbero indirizzato in modo diverso la sfida, ma con i se e i ma non si va da nessuna parte”.

Stefano Travaglia : “L’esperienza fatta a Wimbledon mi ha aiutato molto oggi. Fabio è un gran giocatore, ha una classifica importante, ma quando vai in campo non pensi a queste cose perché vuoi vincere a prescindere da chi hai di fronte. Io mi concentro sul me stesso, sul mio tennis, pensare ad altro serva a poco. All’inizio sentivo molto la pressione, anche se meno che nel match contro Rublev a Wimbledon. Poi mi sono sentito sempre meglio a parte il terzo parziale in cui sono sceso di livello probabilmente perché non sono abituato a giocare al meglio dei cinque set. Nel quarto ho ritrovato le energie e ora eccomi al secondo turno. Una grande soddisfazione

Con tutti gli infortuni che ho avuto pensavo di dover smettere, ora invece mi sento più forte.

Con Troicki ci ho già giocato in Australia nel 2015 al turno decisivo della qualificazioni di Sydney e ho perso un incontro molto lottato. Conoscerlo può essere un vantaggio”.