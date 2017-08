Us Open: Andreas Seppi cede in quattro set a Bautista Agut

Andreas Seppi viene eliminato nel primo turno degli Us Open ( $50.000.400, cemento).

Il tennista di Caldaro è stato sconfitto in quattro set dallo spagnolo Roberto Bautista Agut (11), classe 1988 e n.13 del mondo, con lo score finale di 6-2 4-6 6-2 7-6 (1) dopo 2 ore e 55 minuti di gioco.

Primo Set: Partenza sprint di Bautista che in pochi minuti si portava in vantaggio sul 3-0, dopo il break ottenuto a 15 nel secondo gioco.

Nel settimo parziale si disputava un game lunghissimo e decisivo ai fini dell’economia del set. Seppi sotto 2-4 ma con lo spagnolo alla battuta, il quale annullava all’azzurro tre palle break e alla terza occasione teneva il servizio issandosi sul 5-2.

L’altoatesino accusava il colpo e dopo aver mancato una palla del 3-5, al secondo set point utile Bautista Agut si aggiudicava per 6-2 la prima partita.

Secondo Set: Il tennista iberico si salvava nel primo gioco salvando una palla break e nel terzo game annullandone tre dallo 0-40.

Sul 2-2 e servizio Bautista Agut, Seppi riusciva alla quinta occasione a strappargli la battuta e portarsi sul 3-2 e servizio. Dopo aver annullato una palla break Andreas conduceva per 4-2. Sul 5-4 il tennista di Caldaro andava a servire per il set e senza difficoltà teneva la battuta a 0, conquistando per 6-4 il secondo set.

Terzo Set: Dopo aver annullato una palla break nel secondo gioco, Andreas sul punteggio di 1-1 al servizio l’iberico, Seppi mancava ben quattro palle break complessive dal 15-40 e così Roberto si salvava.

Lo spagnolo nel game seguente strappava la battuta all’azzurro e riusciva a confermare il break, issandosi sul 4-1.

Sotto 2-5 e servizio per il tennista italiano, dopo un rovescio largo di Seppi, lo spagnolo lo brekkava a 30 e conquistava per 6-2 la terza partita.

Quarto Set: Seppi sotto 0-2 riusciva a recuperare il break di svantaggio nel terzo gioco e dopo aver tenuto il servizio pareggiava i conti sul 2-2.

Nel sesto parziale Bautista strappava la battuta ad Andreas e si portava avanti sul 4-2.

L’altoatesino non demordeva e ancora una volta realizzava il contro break che lo riportava sul 3-4 e servizio.

Sotto 4-5, 0-30 ed era alla battuta, Seppi grazie a tre prime (di cui una vincente e due aces) teneva la battuta e impattava sul 5-5.

Il set si decideva al tie break. L’azzurro avanti 1-0 con minibreak, dopo un gran punto vinto con un vincente di dritto, subiva un duro parziale di sette punti consecutivi che permettevano all’iberico di vincere per 7 a 1 il tie break (chiudendo con un servizio vincente la partita), il quarto set e l’incontro.

Court 7 – 17:00

3INC. (11)Roberto Bautista Agut vs Andreas Seppi



GS Us Open R. Bautista Agut [11] R. Bautista Agut [11] 6 4 6 7 0 A. Seppi • A. Seppi 2 6 2 6 0 Vincitore: R. Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 A. Seppi 0-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Bautista Agut – Seppi (1-0)

Apr 14, 1988 Birthday: Feb 21, 1984

29 years Age: 33 years

Spain Spain Country: Italy Italy

13 Current rank: 81

13 (Aug 28, 2017) Highest rank: 18 (Apr 29, 2013)

806 Total matches: 1 012

$5 635 995 Prize money: $8 160 172

2 525 Points: 646

Right-handed Plays: Right-handed

Luigi Calvo