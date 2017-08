Us Open: Prima gioia nel circuito maggiore per Stefano Travaglia. Battuto nel derby italiano Fabio Fognini

Stefano Travaglia si aggiudica il derby italiano di primo turno e approda al secondo turno degli Us Open ( $50.000.400, cemento).

Travaglia ha sconfitto nel derby tutto italiano Fabio Fognini (testa di serie n.22), classe 1987 e n.26 del mondo, con il punteggio finale di 6-4 7-6 (8) 3-6 6-0 dopo 2 ore e 27 minuti di gioco.

Al secondo turno Stefano sfiderà il vincente di Viktor Troicki-Norbert Gombos.

Per Travaglia si tratta della prima vittoria nel circuito maggiore e la prima in un torneo dello slam. Dalla prossima settimana sarà alla posizione n.120 del mondo circa, per lui best ranking.

Primo Set: Fognini partiva bene, portandosi in vantaggio per 2-1 e servizio dopo il break nel terzo gioco e dopo aver salvato due break point nel secondo game.

Da quel momento Travaglia infilava un parziale di quattro giochi consecutivi, con il contro break nel quarto gioco e il servizio strappato a Fabio nel sesto parziale, conducendo così per 5-2.

Sul 5-3 e possibilità di servire per il set per il tennista marchigiano, il tennista ligure lo brekkava a 30 e si riportava sotto sul 4-5.

Fognini, però perdeva l’ennesimo turno di battuta e al primo set point Travaglia, dopo un rovescio affossato in rete sul set point di Fabio, si aggiudicava per 6-4 la prima partita.

Secondo Set: Partiva bene Stefano che si portava in vantaggio per 2-0 dopo il break conquistato a 15 nel secondo gioco.

Il tennista di Arma di Taggia però non demordeva e realizzava l’immediato contro break a 30, riportandosi sotto sull’1-2. Nel quinto game Travaglia annullava una pericolosa palla break a Fognini e dopo aver tenuto la battuta conduceva per 3-2. Sul 4-5 e servizio per Fabio, quest’ultimo annullava una palla set al marchigiano e alla seconda occasione pareggiava i conti sul 5-5.

Il set veniva deciso al tie break. Nel tie break Travaglia annullava tre set point uno sul 5-6 col servizio, uno sul 7-6 con Fognini alla battuta e infine sull’8-7 sempre per il ligure. Sul 9-8 e Fabio alla battuta, dopo una stop volley in rete di quest’ultimo, Stefano conquistava per 10 punti a 8 la seconda partita.

Da segnalare un errore, dei tanti e per entrambi i giocatori, commesso dal giudice di linea nel corso del tiebreak che ha chiamato buona una palla di Stefano che sembrava fuori.

Terzo Set: Ottima partenza del tennista nativo di Ascoli che brekkava Fognini nel primo gioco alla quinta occasione e dopo aver tenuto a zero il suo turno di battuta si portava sul 2-0.

Sul 2-1 e 40-0 Travaglia, il tennista ligure realizzava cinque punti consecutivi impattando sul 2-2.

Nel sesto parziale Steto perdeva la battuta e 30 e Fogna scappava via sul 4-2 e servizio.

Sul 5-3 chiamato a servire per il set, il tennista ligure teneva a 15 la battuta, dopo un dritto in rete in risposta di Travaglia, portando a casa per 6-3 la terza partita.

Quarto Set: Ancora un’ottima partenza del tennista marchigiano che si portava sul 3-0, grazie al break ottenuto a 15 nel secondo game.

Nel quarto parziale Travaglia operava il secondo break del set (a 30) e si issava sul 4-0 e servizio.

Sotto 0-5 e battuta Fognini, Travaglia alla terza palla match portava a casa la quarta frazione per 6-0, dopo un dritto lungo di Fabio, e l’accesso al secondo turno.

Match Point

Court 11 – 17:00

2INC. (22)Fabio Fognini vs Stefano Travaglia



Travaglia – Fognini (0-0)

Dec 28, 1991 Birthday: May 24, 1987

25 years Age: 30 years

Italy Italy Country: Italy Italy

144 Current rank: 26

139 (Aug 07, 2017) Highest rank: 13 (Apr 21, 2014)

461 Total matches: 862

$118 583 Prize money: $7 908 046

396 Points: 1 580

Right-handed Plays: Right-handed

Viktor Troickivs Norbert Gombos

Luigi Calvo