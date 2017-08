Rafael Nadal sulla scelta di Andy Murray del forfait agli Us Open: “È stato un po’ strano che si sia ritirato proprio la mattina dopo che il tabellone era stato compilato”

Rafael Nadal ha parlato dopo la facile vittoria su Dusan Lajovic agli Us Open.

“Ho sempre pensato che Andy avrebbe giocato visto che era qui ad allenarsi. È stato un po’ strano che si sia ritirato proprio la mattina dopo che il tabellone era stato compilato. È stato qualcosa di strano e difficile da capire, ma la cosa peggiore è che non sta bene fisicamente e gli auguro di recuperare molto presto.

Gli infortuni sono brutti e io lo so meglio di tutti loro (sorride)”.

“Quando si è ritirato, sabato mattina? E il tabellone è stato fatto venerdì? Di solito vuoi continuare ad allenarti e a provarci fino all’ultimo momento penso.

Non ti ritiri sabato mattina. Ti ritiri lunedì mattina o domenica pomeriggio, se non puoi farlo prima del tabellone. Ma ovviamente ha i suoi motivi”.

“Ero un po’ nervoso nel match di oggi dopo una settimana di allenamento di grande livello, ma la cosa importante è che ho vinto. Ora ho un altro giorno per continuare ad allenarmi e avere la possibilità di giocare meglio il giorno successivo.

È un po’ troppo il rumore che si sente con il tetto chiuso.

Non so come si potrebbe controllare la cosa o come l’arbitro, ma così non è giusto. Il fatto è che qui l’energia e il supporto del pubblico è grande, diversa. Ma allo stesso tempo è vero che oggi, sotto il tetto, c’era troppo rumore, non si riusciva a sentire la palla”.