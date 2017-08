Roger Federer fa 71 negli Slam. Record di partecipazioni

Con la sua partecipazione in questo US Open, Roger Federer è diventato il giocatore con maggiori partecipazioni in un torneo del Grand Slam nel circuito maschile, lasciando dietro Fabrice Santoro, con cui era legato da Wimbledon.

Nell’elenco però ci sono ancora giocatori in attività che potrebbero raggiungere Roger un giorno.

Partecipazioni Slam

71 Roger Federer

70 Fabrice Santoro

66 Lleyton Hewitt

65 Mikhail Youzhny

64 Feliciano López