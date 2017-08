Kimiko Date e il tennis: un amore senza fine

Impossibile non amare Kimiko Date, impossibile non fare il tifo per lei, impossibile non appassionarsi alla grande storia d’amore fra la più grande tennista giapponese di sempre e una racchetta che proprio non vuole sentirne di lasciarla andare.

Classe 1970, Kimiko l’imperatrice giocherà il suo ultimo torneo a settembre in casa, a Tokyo, appuntamento finale di una carriera incredibile e per cui ha chiamato a raccolta tutti i suoi supporters: un’operazione subita di recente che non le permette più di mantenere il livello che aveva ritrovato nella sua seconda vita sportiva l’ha costretta a dire basta, una decisione sicuramente sofferta e che lei avrebbe voluto rimandare il più possibile.

Kimiko aveva lasciato il tennis una prima volta nel 1996 all’apice della sua carriera, quando era fra le migliori al mondo e battagliava con Steffi Graf, dicendo addio al tennis giocato dall’alto della top10 (il suo best ranking è di numero 4 al mondo), con le semifinali Slam e prestigiose di Melbourne nel 1994, di Parigi nel 1995 e di Wimbledon nel 1996, proprio questa una partita destinata a fare la storia in cui mise alle corde la tedesca pigliatutto che sembrava non conoscere battute d’arresto, tantomeno sull’erba inglese. A 26 anni arrivò invece il ritiro e una bacheca che senza rimpianti presentava 7 titoli del circuito WTA.

Ma l’amore per il tennis della dolce Kimiko non era destinato a sparire, anzi si è alimentato giorno dopo giorno, mantenendo viva la fiamma e portandola al più clamoroso dei comeback nel 2008, ben 12 anni dopo quell’addio: non si tratta di un semplice ritorno commerciale destinato a fare clamore, il suo…è un rientro vincente. Nel settembre del 2009 porta a casa un nuovo torneo, in quel di Seul, diventando la seconda giocatrice più anziana a vincere un appuntamento del circuito maggiore dopo Billie Jean King: è una favola che sembra possedere tutte le carte in regola dell’happy end, ma la Date non vuole solo riassaporare per un attimo la vita da sportiva…lei vuole tornare ad esserlo in pianta stabile.

La sua ultima vittoria la raggiunge in doppio sulla terra rossa di Strasburgo nel 2013, insieme alla sudafricana Scheepers, in anni in cui si converte in attrazione per generazioni intere di tifosi e appassionati di bel tennis che non possono non simpatizzare con lei e la sua storia d’amore. Adesso arriva la notizia di un nuovo, a questo punto definitivo, ritiro per una giocatrice che ha reso chiara al mondo la sua passione, che non si è arresa all’età ma anzi l’ha sfidata, che ha corso il rischio della disfatta per raggiungere successi ancora più dolci. Ci mancherai Kimiko, non possiamo che augurarti il meglio nella tua nuova vita.

Alessandro Orecchio