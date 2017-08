Ilie Nastase contro Maria Sharapova: Non è normale che lascino giocare una che si è drogata. Tarpischev “In senso buono, questa vittoria deve fungere da “doping psicologico”

Ilie Nastase è stato durissimo verso Maria Sharapova.

“Non è normale che lascino giocare una che si è drogata. Anche la Muguruza si è arrabbiata”.

Questa invece la reazione di Tarpischev alla vittoria della Sharapova su Simona Halep ripresa da da Sovetsky Sport.

“Dopo la vittoria su Halep, Sharapova deve essere molto più sicura in quello che è in grado di fare. In senso buono, questa vittoria deve fungere da “doping psicologico”, e fornire molta sicurezza. Già prima del match supponevo che la Sharapova fosse favorita. Psicologicamente, nel primo match Maria aveva più chances di vincere che di perdere. La Halep sentiva la pressione di dover vincere a tutti i costi, mentre la Sharapova non aveva pressione su di sé.”

Radames/Bernardo