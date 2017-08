Us Open: Francesca Schiavone rimandata a domani per colpa della pioggia. L’azzurra è avanti di un set contro Kaia Kanepi

Us Open 2017

E’ stato rimandato a domani l’incontro di Francesca Schiavone valido come primo turno degli Us Open.

La tennista milanese è avanti di un set ma è sotto per 2 a 4 contro la qualificata Kaia Kanepi.

La partita riprenderà domani dalle ore 17 italiane.

Primo Set: E’ Schiavone show nella prima partita. L’azzurra, ex top 10, partiva benissimo e brekkava la sua avversaria nel secondo e quarto gioco (sempre a 30), portandosi sul 4-0 e servizio a disposizione.

Sotto 0-5 e battuta per la Kanepi, la tennista estone cedeva a 15 il servizio, così la tennista milanese si aggiudicava per 6-0 il primo set dopo poco più di 20 minuti.

Secondo Set: Francesca andava sotto sullo 0-4 dopo i break realizzati sempre ai vantaggi dalla Kanepi.

Nel sesto gioco l’azzurra recuperava uno dei due break di svantaggio riportandosi sotto sul 2-4. La partita veniva sospesa per pioggia e poi dopo 4 ore rimandata a domani pomeriggio.

Court 15 – 17:00

Kaia Kanepi vs Francesca Schiavone



GS Us Open K. Kanepi K. Kanepi 40 0 4 F. Schiavone • F. Schiavone 40 6 2 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 4-2 K. Kanepi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 K. Kanepi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 K. Kanepi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 K. Kanepi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 0-6 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 K. Kanepi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 K. Kanepi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Kanepi – Schiavone (3-4)

Jun 10, 1985 Birthday: Jun 23, 1980

32 years Age: 37 years

Estonia Estonia Country: Italy Italy

418 Current rank: 77

15 (Sep 24, 2012) Highest rank: 4 (May 02, 2011)

658 Total matches: 956

$4 441 864 Prize money: $10 823 955

83 Points: 774

Right-handed Plays: Right-handed

Luigi Calvo