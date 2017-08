L’eterna Kimiko Date annuncia il ritiro

Kimiko Date ha annunciato la fine della sua carriera sportiva.

Il suo ultimo torneo sarà il WTA International di Tokyo che si svolgerà tra tre settimane.

Il torneo nipponico sarà l’addio ai campi da tennis della tennista asiatica pochi giorni dopo aver compiuto 47 anni.

“Sono stata determinata a continuare questa sfida fino al giorno in cui non potevo più ignorare la mia voce interiore. Sono passati 9 anni dall’inizio della mia seconda carriera iniziata nel 2008. All’inizio della stagione 2017 ho dovuto subire un’operazione al mio ginocchio con l’obiettivo di tornare a maggio.

Posso dire che ho superato una rigida riabilitazione e mi sono allenata duramente per ottenere la forma migliore.

Tuttavia, quando ho confrontato il mio livello attuale di gioco a quello prima dell’infortunio, mi sono resa conto che c’era un divario e non era facile colmarlo.

Nel tentativo di colmare quel divario ho trascorro giorni tra speranza e disperazione.

Poi sono entrati dei pensieri nella mia mente ed ho pensato che era arrivato il momento giusto.

“Ora che ho preso la difficile decisione di ritirarmi, vorrei che tutti voi che mi avete sostenuto in questi anni veniste nel mio ultimo torneo; Sarei molto felice della vostra presenza”./em>

Nella sua longeva carriera si è aggiudicata 8 tornei WTA in singolare nel circuito maggiore, 14 del circuito ITF e 6 in doppio, spingendosi fino alla 4ª posizione in classifica mondiale e raggiungendo la semifinale agli Australian Open nel 1994, al Roland Garros nel 1995 e a Wimbledon nel 1996.

Ritiratasi nel 1996, è tornata inaspettatamente all’agonismo dodici anni dopo, nel 2008. Con la vittoria nel torneo di Seoul nel 2009, è diventata la seconda tennista più anziana dell’Era Open (preceduta solo da Billie Jean King) ad essersi aggiudicata un titolo WTA, all’incredibile età di 39 anni.