L’ultimo ranking protetto di Dmitry Tursunov. Il russo ha guadagnato più di 300 mila dollari vincendo solo due partite e scegliendo oculatamente i tornei

Se c’è un giocatore che ha usato bene la regola del ranking protetto per finire la carriera nel modo più economicamente vantaggioso è il russo Dmitry Tursunov.

Il 34 enne ex 20, ma attuale n.645 del mondo, ha solo una vittoria in attivo in questo 2017, ma grazie ad una scelta oculata dei tornei non gli ha impedito di giocare gli eventi più importanti utilizzando la “classifica protetta”.

Agli US Open, Tursunov ha speso la sua ultima classifica protetta nel peggiore dei modi ritirandosi alla fine del secondo set contro il britannico Cameron Norrie.

Nel complesso, Tursunov ha già vinto più di 300 mila dollari negli ultimi 12 tornei in cui ha utilizzato la classifica protetta.

Esattamente sono stati $ 323.626 nei 12 eventi in cui è entrato con la classifica protetta iniziata nel gennaio 2016.

Il suo record? 2 vittorie e 12 sconfitte.