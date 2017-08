Resoconto dai campi di Flushing Meadows del 28 Agosto

Dopo aver fornito alcuni brevi aggiornamenti in contemporanea sulle partite di oggi 28.08 degli italiani e delle italiane a cui ho assistito di persona, ora riprovo, come giovedi’ scorso, a darvi un resoconto piu’ dettagliato della prima giornata trascorsa sui campi di Flushing Meadows:

– Causa ritardi dei mezzi pubblici e un discreto caos agli ingressi per le nuove regole sui biglietti (nessuna possibilita’ di stamparsi il biglietto da casa ma solo e-tickets via mobile app che a molti non funzionava quindi molti sono stati rimandati ad infoltire ulteriormente le code alle biglietterie…) sono riuscito ad entrare solo alle 12:30 dopo un’ora di coda e cosi’ la partita di Camila era gia’ terminata.

– Giannessi-Gulbis (campo 8 – intero incontro): nel primo set partita piacevole con scambi da fondo interrotti da qualche palla corta o discesa a rete di Giannessi per spezzare un po’ il ritmo di Gulbis la cui palla e’, come previsto, molto piu’ pesante sia di dritto che soprattutto di rovescio. Sul 3-3 bel game di Giannessi con risposte profonde di dritto ma Gulbis salva le 4 palle break con ottime prime e lo stesso si ripete con un’ulteriore palla break sul 4-4. Sul 5-4 Gulbis purtroppo un paio di imprecisioni costano care a Giannessi che concede due palle break/ set point che Gulbis converte subito con un vincente di rovescio. Nel secondo set il ritmo si mantiene alto e Giannessi riesce a recuperare bene nel settimo gioco il break subito nel quarto gioco anche grazie ad un Gulbis piu’ falloso al servizio (doppi falli inclusi tirando la seconda quasi come la prima e tentando troppe palle corte per accorciare un po’ gli scambi da fondo). Sul 6-5 Gulbis MTO chiamato da Giannessi causa problema alla caviglia su un cambio di direzione ma si riprende bene dopo il MTO e la porta al tie break dove Gulbis riprende a sbagliare parecchio e senza mezze misure compreso sul servizio con un paio di doppi falli che gli costano il set. Da notare alcune discussioni tra Giannessi e l’arbitro per alcune chiamate dubbie (ma senza riprese televisive nessuna possibilita’ di challenge) mentre Gulbis preferiva prendersela con alcuni nel pubblico che “pescava” a chiacchierare prima del servizio. All’inizio del terzo set è Gulbis a chiamare MTO per un po’ di massaggi alla schiena/spalla mentre vengo a sapere che in mattinata durante l’allenamento Giannessi lamentava dolori agli addominali facendo fatica a servire…insomma si prevede una sfida a chi rimane in piedi per ultimo. Comunque molti più errori non forzati da entrambe le parti a inizio terzo set poi Giannessi gioca molto male il quinto gioco con soli gratuiti (dopo che Gulbis aveva salvato di nuovo 3 palle break col servizio) mentre Gulbis risponde bene nel settimo non appena Giannessi cala con le prime di servizio per poi chiudere facile 6-2. Nel quarto set Giannessi riprende a giocare alla pari continuando a lottare da fondo sino al 5-5 quando un paio di errori suoi e un paio di precisi drop shots di Gulbis causano il break e poi Gulbis chiude facile al gioco successivo. Nel complesso un buon Giannessi che pur non al meglio fisicamente ha dato il massimo ma effettivamente la partita e’ sembrata piu’ dipendere dalle “lune” di Gulbis che non appena manteneva continuita’ al servizio e accelerava da fondo era duro da contenere e da contrattaccare.

– Vinci – Stephens (L. Armstrong stadium – fine primo set e tutto il secondo set) – arrivato sul 6-5 Stephens la Vinci perdeva malamente (e sfortunamente) il set prima regalando il set point con un doppio fallo e poi subendo un fortunatissimo nastro che faceva ricadere la pallina appena sotto la rete. Nel secondo set mentalmente la Vinci non sembrava piu’ nella partita mentre la Stephens si caricava ancora di piu’ con il supporto dei molti spettatori americani e la partita terminava velocemente.

– Dopo Lorenzi visto solo l’ultimo game di ritorno dalla Vinci e dagli ultimi games di Venus Williams nell’Arthur Ashe stadium) vincente sul campo 15 di fronte ad un gruppo di italiani un po’ piu’ numeroso che nell’incontro di Giannessi, arrivo sul campo 14 dove Fabbiano ha appena vinto il primo set al tie-break. Nel secondo set Fabbiano riesce a mettere in maggiore difficoltà Smith da fondo campo poi con ottimi recuperi e passanti lo brekka sul 4-4 e poi chiude il set. Il terzo set, a parte il break e contro break al quarto e al quinto gioco, si decide nell’ottavo gioco dove Fabbiano mette poche prime e invece Smith trova un paio di ottime risposte per il 5-3 poi non bastano alcuni vincenti da fondo di Fabbiano per annullare tre set points e si va al quarto. Qui Fabbiano reagisce quasi subito al break nel gioco iniziale con contro-break nel quarto gioco ma, nonostante Smith conceda qualcosa di piu’ nei suoi turni di servizio, non c’e’ piu’ nessuna palla break e si va al secondo tie-break dove Fabbiano dal 2-2 in poi concede poco e Smith finalmente si deve arrendere per la gioia di diversi italiani nettamente superiori nel tifo rispetto agli australiani. Nel complesso discreta partita di Fabbiano ma, considerando l’avversario decente al servizio ma deficitario da fondo e spesso male nei frequenti approcci a rete, avrebbe potuto provare a chiuderla prima anticipando l’avversario a rete per mettere ulteriore pressione visto che anche in difesa Smith trovava poche soluzioni. Nel complesso buona giornata degli azzurri, sempre considerando gli avversari che avevano di fronte, mentre qualcosa di piu’ era lecito attendersi dalle azzurre.

– Alcune brevi annotazioni su altre partite seguite curiosando dalle tribunette dei campi degli italiani nei campi adiacenti: grande affluenza sui campi 7 (per Kukushkin-Ferrer seguito da Shapovalov-Medvedev con grande tifo dei canadesi), 10 (per la giovanissima americana Liu battuta solo dopo 2 tie-break dalla cinese Duan), 11 (per Puig – Lucic Baroni con torcida da stadio dei tanti portoricani residenti a NYC finita solo 7-6 al terzo set per la croata) e 12 (per M. Zverev – Kwiatkowski con il giovane americano che si e’ arreso all’esperto tedesco solo al quinto set)

SuperMac