Us Open: Maria Sharapova elimina Simona Halep e si candida come una delle favorite (con il video della partita e le parole di Masha)

Maria Sharapova ha sconfitto Simona Halep, nella live al momento al n.1 del mondo, dopo una battaglia di tre set conclusasi in favore dell’ex n.1 del mondo con il risultato di 64 46 63 nel primo turno degli Us Open, ultima prova stagione del Grand Slam.

Da segnalare che la Sharapova nel terzo e decisivo set ha piazzato il break decisivo nel secondo gioco (ai vantaggi) e poi sul 5 a 3 ha annullato una delicata palla break, prima di chiudere la partita per 6 a 3, con la Halep che sul match point mandava lungo il rovescio e con la russa che in ginocchio e stremata si godeva la vittoria.

Ora al secondo turno la Sharapova sfiderà Timea Babos.

Le parole di Maria: “Quando ho scoperto di aver ricevuto la wild card, ero ovviamente molto entusiasta. Era da tempo che non giocavo gli US Open e pensavo soltanto al fatto di tornare qui. Quando io e il mio coach ci siamo prenotati per allenarci per primi sul campo centrale, ci hanno spostato perchè dovevano fare dei lavori di manutenzione.

Sono rimasta sorpresa perchè volevo davvero quel primo allenamento sul centrale. Sono piccole cose che prendi per scontate. Dal momento che sono arrivata qui, ho capito davvero cosa significa per me tornare a giocare. Poi quando è uscito il tabellone, sapevo quanto fosse difficile questa partita, quanto entusiasmo ci sarebbe stato dietro.

Nonostante non fossi reduce da tanti match giocati, sembrava quasi che non avessi il diritto di vincere oggi. E in qualche modo ce l’ho fatta. E’ questa la cosa che più mi rende orgogliosa.

Fino a un paio di settimane fa non sapevo nemmeno se avrei potuto giocare qui. Il 12 agosto, quando ho fatto la risonanza magnetica a Cincinnati, non è stata una giornata divertente perchè pensavo che forse avrei saltato gli US Open.

Ripensandoci e vedendo dove sono oggi, dico che è straordinario aver espresso questo livello di tennis perchè nei giorni antecedenti al torneo non era successo.

La partita punto per punto