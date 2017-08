Us Open: Roberta Vinci “è chiaro che il tennis non è più la mia priorità”

“Nel primo set abbiamo giocato entrambe bene e penso di aver avuto più occasioni di lei, ma non le ho sfruttate come dovevo. Poi nel secondo lei si è sciolta e io ho accusato il colpo. Quel primo set ha inciso tanto, l’avessi vinto chissà…

Certo non ho fatto i salti di gioia quando ho saputo del sorteggio, sapevo di affrontare un’avversaria tosta, in crescita e in ottime condizioni di forma, mentre io nella trasferta americana ho vinto poco. Però non ero testa di serie quindi poteva capitare.

L’ultima volta agli US Open? Non lo so devo ancora deciderlo.”

“Mio padre quando mi ha telefonato per dirmi del furto era distrutto, anche se io cercavi di rincuorarlo dicendogli che in fondo sono solo coppe… Qui mi hanno fatto davvero una bella sorpresa. Ho parlato con la WTA e cercheranno se possibile di restituirmi le copie di altri trofei”.

“Perderò i punti dei quarti dello scorso anno. Ci penso ma non è fondamentale e poi giocare qui a New York è sempre bellissimo, ho tanto ricordi indelebili. Ho 34 anni, sono agli sgoccioli della carriera e ora voglio godermi questi tornei dopo tanti sacrifici. La cosa più importante è stare bene fisicamente, ma è chiaro che il tennis non è più la mia priorità. Si cresce e cambiano le prospettive, ma al futuro ancora non ho pensato”.