Juan Martin Del Potro e l’addio alla Davis

Juan Martin del Potro ha parlato della possibilità di non giocare più la Davis Cup.

“Orsanic sa da tempo qual è il mio pensiero sulla Davis e sul mio futuro.

Essere stato parte di una squadra da sogno e vincere l’insalatiera è stato come se ci fossimo tutti tolti una spina dal fianco che io personalmente avevo da sempre, viste le due finali perse.

Mi sento realizzato e tranquillo perchè grazie a Dio l’Argentina ha vinto il titolo per la gioia di tutto il nostro popolo”.

Mi piacerebbe giocare nel circuito ATP vincendo di più, ma l’unica cosa importante per me è rimanere in salute e non avere i problemi che ultimamente mi hanno condizionato come quelli al polso e all’anca.”

Del Potro agli US Open sarà seguito da Sebastiano Prieto, attuale coach di Guido Andreozzi ed ex di Juan Monaco. Nello scorso aprile Juan Martin aveva contattato Pete Sampras e Gustavo Kuerten per vedere se uno dei due fosse disponibile a fargli da coach ma la risposta è stata negativa.