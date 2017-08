Monica Puig e il nulla dopo il successo a Rio: “Dopo la vittoria a Rio ho sentito molto la pressione e di conseguenza tutto ciò mi ha provocato un certo stress”

Poco più di un anno fa Monica Puig stupiva tutti gli appassionati di tennis vincendo una strepitosa medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, scrivendo la nostra del suo paese ma anche di questo sport.

La 23enne di San Juan, con un best ranking al n.27, sembrava poter spiccare definitivamente il volo, ma così non è stato. “Arrivo da un anno deludente ma sono consapevole che prima o poi ritornerò a giocare il mio tennis di un tempo”, ha commentato la giocatrice in un’intervista rilasciata al sito ufficiale degli US Open.

“Dopo la vittoria a Rio ho sentito molto la pressione e di conseguenza tutto ciò mi ha provocato un certo stress. La cosa più importante è divertirsi in campo. Qui a New York sono in compagnia di mia mamma; durante il torneo verranno a trovarmi alcuni miei connazionali e diversi miei amici: cercherò di farmi trovare nella miglior condizione possibile e di far bene”, ha concluso.

