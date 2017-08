Da Como: Robredo e Janowicz a Villa Olmo. Domani parte il tabellone principale (con il programma di domani)

Scendono in campo i big. Domani pomeriggio – a partire dalle 14 – il Challenger di Como metterà in scena i primi incontri del tabellone principale. Subito in gioco la testa di serie numero 1, Marco Cecchinato, finalista nel 2016, opposto al portoghese Goncalo Oliveira, e spazio anche al derby azzurro tra il giocatore di casa Andrea Arnaboldi e Salvatore Caruso, in quella che sarà la rivincita della semifinale del Challenger di Biella vinta da Caruso. Entrambi questi match sono in programma sul Centrale.

Intanto ieri a Villa Olmo sono arrivati i giocatori più attesi di questa edizione 2017 del Challenger, il polacco Jerzy Janowicz (ex numero 14 dell’Atp) e Tommy Robredo (già numero 5 del ranking iridato). Lo spagnolo è entrato nel circolo lariano nel primo pomeriggio concedendosi subito alle foto di rito con gli appassionati, informandosi pure sulle bellezze paesaggistiche di Villa Olmo e del Lago di Como.

Proseguono nel frattempo le qualificazioni, che si concluderanno domani mattina a partire dalle 10. Passa senza faticare Federico Gaio (l’avversario si ritira sul 4-1 per un guaio al polso) e passa pure l’ottimo Gianluca Di Nicola che, opposto allo spagnolo David Vega Hernandez, rimonta da 2-5 nel secondo set per poi chiudere 6-2 7-5. Bene anche Andrea Vavassori, vincitore in rimonta di Andrea Pellegrino (4-6 6-4 7-5) al termine di due ore e mezza di battaglia.

Oggi infine è stato sorteggiato il tabellone di doppio. Sedici le coppie iscritte in un torneo che avrà come teste di serie numero 1 l’olandese Sander Arends e il croato Antonio Sancic. La finale del doppio è in calendario sabato 2 settembre.

CENTRALE – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Federico Gaio vs [7] Constant Lestienne

2. [1] Kamil Majchrzak OR [WC] Alexander Weis vs Alexei Popyrin OR [8] Corentin Moutet (non prima ore: 18:30)

3. [WC] Julian Ocleppo vs [7] Oscar Otte (non prima ore: 21:00)

4. [1] Marco Cecchinato vs Goncalo Oliveira

5. Andrea Arnaboldi vs Salvatore Caruso

6. Jeremy Jahn vs Steven Diez (non prima ore: 02:30)

CAMPO 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Carlos Taberner vs Lenny Hampel

2. Gianluca Di Nicola OR David Vega Hernandez vs Andrea Pellegrino OR Andrea Vavassori

3. [WC] Riccardo Balzerani vs [WC] Alessandro Coppini (non prima ore: 21:00)

4. [WC] Filippo Baldi / Andrea Pellegrino vs Marin Draganja / Tomislav Draganja (non prima ore: 22:30)

5. [WC] Julian Ocleppo / Andrea Vavassori vs [3] Ariel Behar / Joe Salisbury

RISULTATI

Secondo turno qualificazioni (aggiornato alle 18): Gaio (Ita, 4) b. Molcan (Svk) 4-1 rit, Lestienne (Fra, 7) b. Durasovic (Nor) 6-1 6-4, Taberner (Esp, 2) b. Baldi (Ita) 6-3 6-3, Hampel (Aut) b. Rondoni (Ita) 6-2 6-3, Vavassori (Ita) b. Pellegrino (Ita) 4-6 6-4 7-5, Di Nicola (Ita) b. Vega Hernandez (Esp) 6-2 7-5, Majchrzak (Pol, 1) b. Weis (Ita, wc) 6-1 7-6, in serata Popyrin (Aus) vs Moutet (Fra, 8).