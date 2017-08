A New Haven le giocatrici abbandonano il campo dopo la caduta di uno spettatore

Il match di quarti di finale del torneo di New Haven tra Anastasia Pavlyuchenkova e Dominika Cibulkova è stato sospeso nei giorni scorsi per un motivo piuttosto insolito. Infatti, uno spettatore si è sentito male sulle tribune (pare in seguito ad una caduta) e le due giocatrici sono state costrette ad abbandonare il terreno di gioco per permettere ai soccorritori di intervenire in tranquillità e senza fretta. Dopo circa trenta minuti di pausa, Pavlyuchenkova e Cibulkova hanno potuto continuare la loro partita.

Situazioni di questo tipo si verificano spesso durante le partite di tennis, specialmente in zone calde, ma non era mai capitato che un match venisse sospeso per oltre 30 minuti con il conseguente rientro dei giocatori negli spogliatoi. Per la cronaca, dopo l’intervento dei soccorritori, il povero tifoso è stato caricato su un’ambulanza e trasportato in ospedale.

Lorenzo Carini