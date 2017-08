Le giocatrici italiane in campo nel circuito Junior (settimana del 28 agosto)

Quattro italiane al via nel torneo più importante della settimana, un G1 in Canada. Federica Rossi impegnata nelle qualificazioni; Cocciaretto, Cappelletti e Piccinetti al via nel tabellone principale.

Melania Delai nel main draw del Pancevo International (torneo G2 in Serbia); Tcherkes Zade e Traversi giocheranno un pari categoria in Ungheria.

Debutto a livello ITF per la parmense Caterina Zoni, iscritta alle qualificazioni a Cipro.

Les Internationaux de Tennis Junior Banque Nationale du Canada (Canada – G1 – Cemento outdoor)

Q: Federica Rossi

MD: Elisabetta Cocciaretto, Monica Cappelletti, Lisa Piccinetti

Pancevo International 2017 (Serbia – G2 – Terra outdoor)

Q: Giorgia Di Muzio

MD: Melania Delai

Budapest Fund Man Junior Open (Ungheria – G2 – Terra outdoor)

Q: Enola Chiesa, Aurora Zantedeschi, Giulia Peoni

MD: Isabella Tcherkes Zade, Costanza Traversi

22. Slovenian Junior Open 2017 (Slovenia – G4 – Terra outdoor)

Q: Linda Canteri, Camilla Zanolini, Sofia Antolini, Asya Colombo, Benedetta Ortenzi, Mihaela Bianca Covrig

MD: Alice Amendola, Harriet Hamilton

Herodotou Tennis Academy ITF U18 (Cipro – G4 – Cemento outdoor)

Q: Caterina Zoni

Dijon Lac Kir ITF Juniors (Francia – G5 – Terra outdoor)

MD: Gaia Bandini, Alessia Tagliente

SBW-NET ITF Junior Open 2017 (Svizzera – G5 – Terra outdoor)

Q: Jennifer Ruggeri, Joelle Usanza

MD: Valentina Urelli Rinaldi, Chiara Girelli, Barbara Dessolis, Sofia Rocchetti, Francesca Passaglia, Francesca Bottardi

Tennis Club Bucuresti Trophy (Romania – G5 – Terra outdoor)

Q: Carolina Piferi, Ester Ivaldo

Lorenzo Carini