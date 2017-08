Us Open: Il programma di Lunedì 28 Agosto. Cinque gli azzurri in campo.

Arthur Ashe Stadium – 17:00 (italiane)

Varvara Lepchenko vs Garbiñe Muguruza [3]

Tennys Sandgren vs Marin Cilic [5]

Viktoria Kuzmova vs Venus Williams [9]

Arthur Ashe Stadium – 01:00

Maria Sharapova vs Simona Halep [2]

Darian King vs Alexander Zverev [4]

Louis Armstrong Stadium – 17:00

(13)Petra Kvitova vs Jelena Jankovic

Pierre-Hugues Herbert vs John Isner [10]

Sloane Stephens vs Roberta Vinci

(13)Jack Sock vs Jordan Thompson

Grandstand – 17:00

Nicolas Almagro vs Steve Johnson

(7)Johanna Konta vs Aleksandra Krunic

(17)Sam Querrey vs Gilles Simon

(5)Caroline Wozniacki vs Mihaela Buzarnescu

Court 17 – 17:00

(32)Lauren Davis vs Sofia Kenin

(8)Jo-Wilfried Tsonga vs Marius Copil

Thanasi Kokkinakis vs Janko Tipsarevic

Jana Cepelova vs Dominika Cibulkova [11]

Court 5 – 17:00

Kristyna Pliskova vs Misa Eguchi

(28)Kevin Anderson vs JC Aragone

Saisai Zheng vs Alison Van Uytvanck

(16)Lucas Pouille vs Ruben Bemelmans

Court 10 – 17:00

Kyle Edmund vs Robin Haase [32]

Claire Liu vs Ying-Ying Duan

Bernard Tomic vs Gilles Muller [19]

Pauline Parmentier vs Oceane Dodin

Court 13 – 17:00

Horacio Zeballos vs Hyeon Chung

Yen-Hsun Lu vs Karen Khachanov [25]

Mona Barthel vs Ekaterina Makarova

Amandine Hesse vs Shuai Peng [22]

Court 4 – 17:00

Heather Watson vs Alizé Cornet

Radu Albot vs Ernesto Escobedo

(16)Anastasija Sevastova vs Carina Witthoeft

Jared Donaldson vs Nikoloz Basilashvili

Court 6 – 17:00

Natalia Vikhlyantseva vs Sachia Vickery

Lukas Lacko vs Benoit Paire

Christopher Eubanks vs Dudi Sela

Aliaksandra Sasnovich vs Julia Boserup

Court 7 – 17:00

Tereza Martincova vs Caroline Garcia [18]

Mikhail Kukushkin vs David Ferrer [21]

Denis Shapovalov vs Daniil Medvedev

(21)Ana Konjuh vs Ashleigh Barty

Court 8 – 17:00

Richel Hogenkamp vs Arina Rodionova

Alessandro Giannessi vs Ernests Gulbis

Marton Fucsovics vs Nicolas Mahut

Viktorija Golubic vs Timea Babos

Court 9 – 17:00

(31)Magdalena Rybarikova vs Camila Giorgi

(24)Kiki Bertens vs Maria Sakkari

(20)Albert Ramos-Vinolas vs Denis Istomin

Jiri Vesely vs Borna Coric

Court 11 – 17:00

Evan King vs Pablo Carreno Busta [12]

(29)Diego Schwartzman vs Carlos Berlocq

Ajla Tomljanovic vs Johanna Larsson

Monica Puig vs Mirjana Lucic-Baroni [29]

Court 12 – 17:00

Rogerio Dutra Silva vs Florian Mayer

Annika Beck vs Julia Goerges [30]

(23)Mischa Zverev vs Thai-Son Kwiatkowski

Ipek Soylu vs Carla Suárez Navarro

Court 14 – 17:00

Dmitry Tursunov vs Cameron Norrie

Irina-Camelia Begu vs Kateryna Kozlova

Donna Vekic vs Beatriz Haddad Maia

John-Patrick Smith vs Thomas Fabbiano

Court 15 – 17:00

Anna Zaja vs Ekaterina Alexandrova

Andreas Haider-Maurer vs Evgeny Donskoy

Joao Sousa vs Paolo Lorenzi