Us Open: Il sorteggio delle italiane. Saranno tre le azzurre al via (sondaggio)

Us Open 2016 - Italiane

Continua ad essere poco roseo il momento del tennis femminile azzurro. Purtroppo nessuna delle tenniste impegnate nelle qualificazioni ha raggiunto il tabellone principale, con la sola Georgia Brescia giunta fino al turno finale di qualificazione, sconfitta però al terzo turno dalla ceca Tereza Martincova.

Il sorteggio avvenuto venerdì a Flushing Meadows non ha certamente contribuito a far tornare il sorriso al movimento azzurro.

La nostra miglior italiana in classifica Wta, Roberta Vinci, al primo turno dovrà affrontare la statunitense Sloane Stephens, in forma smagliante dopo l’infortunio alla gamba sinistra operata a febbraio e reduce da due semifinali consecutive nei Premier 5 di Montreal e Cincinnati. La tarantina invece sta attraversando un periodo complicato in cui fatica ad ottenere risultati.

Le speranze per la pugliese di superare il primo turno sono davvero scarse. Urna poco benevole anche con Camilla Giorgi, che ha pescato la testa di serie n°31 Magdalena Rybarikova, salita in classifica dopo l’ottima semifinale raggiunta a Wimbledon. L’azzurra però ha battuto proprio la tennista slovacca due settimane fa a Cincinnati, quindi sarà tutto da gustare questo primo turno. In caso di vittoria della marchigiana, potrebbe esserci la sfida con Kristyna Pliskova sorella della n.1 del mondo Karolina.

La più fortunata delle azzurre è stata sicuramente Francesca Schiavone. La tennista milanese, all’ultimo slam in carriera, sfiderà la qualificata Kaia Kanepi. In caso di vittoria contro la 32enne estone, incontrerà al secondo turno la vincente della sfida tra Tsurenko e Wickmayer.

Lo spot delle azzurre

[28] Lesia Tsurenko vs Yanina Wickmayer

Kaia Kanepi vs Francesca Schiavone



Denisa Allertova vs Rebecca Peterson

Naomi Osaka vs [6] Angelique Kerber

[31] Magdalena Rybarikova vs Camila Giorgi



Kristyna Pliskova vs Misa Eguchi

Claire Liu vs Ying-Ying Duan

Varvara Lepchenko vs [3] Garbiñe Muguruza

[21] Ana Konjuh vs Ashleigh Barty

Aliaksandra Sasnovich vs Julia Boserup

Sloane Stephens vs Roberta Vinci



Jana Cepelova vs [11] Dominika Cibulkova

Antonio Galizia