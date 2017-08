Da Como: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Si fa male Balazs che dà forfait

Sono iniziati oggi a Villa Olmo gli incontri del tabellone di qualificazione al Challenger Atp “Città di Como”. Attenzione puntata sull’esordio del 18enne australiano Alexei Popyrin, vincitore del “Bonfiglio” e del Roland Garros Junior.

Il promettente Alexei ha dovuto faticare per quasi due ore contro lo svizzero Luca Margaroli, salvandosi quando ormai il match pareva compromesso. Margaroli infatti, perso il primo set per 6-3, era rientrato in partita vincendo il secondo parziale 6-1 portandosi poi 2-0 nel terzo set con palla per il 3-0.

La partita è però nuovamente cambiata. Il giovane Popyrin ha tenuto il servizio (2-1), impattato sul 3-3 allungando alla fine sul 7-5. Il break decisivo è giunto nell’ultimo game dell’incontro.

Negli altri match di giornata hanno passato il turno gli italiani Alexander Weis, Filippo Baldi, Pietro Rondoni, Gianluca Di Nicola (ottimo nel 6-2 6-4 a Kimmer Coppejans, belga numero 293 al mondo), Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori (che a Como gioca sempre al meglio) e Federico Gaio.

Sorteggiato intanto il tabellone principale che scatterà lunedì. Fin dal primo turno non mancherà lo spettacolo. Curioso l’abbinamento tra il giocatore di Cantù, Andrea Arnaboldi, e Salvatore Caruso, match che era valso l’accesso alla finale al recente Challenger di Biella. Una rivincita per Arnaboldi che perse in tre set dopo tre ore di lotta.

Le wild card sono andate infine a Matteo Donati, Julian Ocleppo, Riccardo Balzerani e al vincitore delle Prequalificazioni Alessandro Coppini. Coppini e Balzerani si sfideranno al primo turno. Nel tabellone entrerà anche un lucky loser in seguito al ritiro per infortunio dell’ungherese Attila Balazs.

CENTRALE – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [4] Federico Gaio vs Alex Molcan

2. [2] Carlos Taberner OR Alessandro Bega vs Lucas Miedler OR Filippo Baldi

3. Andrea Pellegrino vs Andrea Vavassori

4. Luca Margaroli OR Alexei Popyrin vs Nicolo Turchetti OR [8] Corentin Moutet

CAMPO 1 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Viktor Durasovic vs [7] Constant Lestienne

2. Lenny Hampel OR Maximilian Neuchrist vs Pietro Rondoni

3. Gianluca Di Nicola vs David Vega Hernandez

4. [1] Kamil Majchrzak OR [PR] Arthur Surreaux vs [WC] Alexander Weis OR [WC] Farrukh Dustov

RISULTATI

Primo turno qualificazioni Weis (Ita, Wc) b. Dustov (Uzb, Wc) 6-1 3-0 rit, Popyrin (Aus) b. Margaroli (Sui) 6-3 1-6 7-5, Taberner (Esp, 1) b. Bega (Ita) 6-3 6-2, Baldi (Ita) b. Miedler (Aut) 6-4 7-6, Rondoni (Ita) b. Mager (Ita, 6) 3-0 rit, Di Nicola (Ita) b. Coppejans (Bel, 3) 6-2 6-4, Vega Hernandez (Esp) b. Frigerio (Ita) 6-4 6-2, Pellegrino (Ita) b. Romboli (Bra) 6-2 6-1, Vavassori (Ita) b. Ymer M. (Swe, 5) 6-4 6-2, Gaio (Ita, 4) b. Jankovits (Fra) 6-1 6-1, Molcan (Svk) b. Marcora (Ita) 7-6 5-7 6-1, Durasovic (Nor) b. Bonadio (Ita) 1-6 6-2 6-3, Lestienne (Fra, 2) b. Cipolla (Ita) 6-4 6-1.

Md

(1) Cecchinato, Marco vs Oliveira, Goncalo

(WC) Balzerani, Riccardo vs (WC) Coppini, Alessandro

Jahn, Jeremy vs Diez, Steven

(WC) Ocleppo, Julian vs (7) Otte, Oscar

(3) Krajinovic, Filip vs Popko, Dmitry

Qualifier vs Bourgue, Mathias

Napolitano, Stefano vs Elias, Gastao

Auger-Aliassime, Felix vs (5) Carballes Baena, Roberto

(8) De Schepper, Kenny vs Qualifier

Masur, Daniel vs Robredo, Tommy

Arnaboldi, Andrea vs Caruso, Salvatore

(SE) Ymer, Elias vs (4) Sousa, Pedro

(6) Garcia-Lopez, Guillermo vs Munar, Jaume

Qualifier vs Gabashvili, Teymuraz

(WC) Donati, Matteo vs Qualifier

Qualifier vs (2) Janowicz, Jerzy