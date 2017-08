WTA New Haven: Primo titolo in carriera per Daria Gavrilova (Video)

Daria Gavrilova rompe il ghiaccio e conquista il suo primo titolo Wta.

L’australiana ha conquistato questa sera il torneo WTA Premier di New Haven.

La 23enne australiana (nata a Mosca), numero 26 del ranking mondiale, ha sconfitto in finale imponendosi con il punteggio di 46 63 64, in due ore e 45 minuti, sulla slovacca Dominika Cibulkova, numero 11 Wta e seconda favorita del seeding.

Come dicevamo per Daria è il primo successo in carriera nel circuito WTA.

WTA New Haven Premier | Cemento | $776.000 – Finali

Stadium – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [4] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu vs [2/G] Ashleigh Barty / Casey Dellacqua



2. Daria Gavrilova vs [2] Dominika Cibulkova (non prima ore: 21:00)