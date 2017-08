Us Open: Rafael Nadal ferma l’allenamento per un dolore al ginocchio (Video)

In un momento in cui diversi giocatori sono lontani dal circuito a causa di problemi fisici, Rafael Nadal, numero uno del mondo, è uno dei giocatori che tutti i tifosi aspettano per gli US Open.

Il 31enne spagnolo, tuttavia, ha sorpreso molti dei suoi tifosi quando ha interrotto ieri l’allenamento con Fernando Verdasco per un brevissimo tempo a causa di un dolore al ginocchio sinistro.

Questo ginocchio ha già dato a Nadal molti problemi in passato, specialmente sui campi veloci che peggiora la situazione, motivo per cui lo spagnolo sembrava preoccupato, anche se ha concluso poi l’allenamento senza alcun patema fisico.