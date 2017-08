Us Open: Il sorteggio degli Italiani. Sei azzurri alla caccia di un sogno (sondaggio)

Nella giornata di ieri è stato sorteggiato il tabellone principale del quarto ed ultimo slam stagionale, gli US Open. Sei sono gli azzurri nel main draw. Ai cinque ammessi di diritto si è aggiunto Stefano Travaglia che, per il secondo slam consecutivo dopo Wimbledon, ha superato le qualificazioni sconfiggendo nel turno finale il tedesco Gojowczyk con un doppio 6-3. L’ascolano è stato pescato contro Fabio Fognini, il nostro miglior tennista, dando vita subito ad un derby al primo turno.

Il ligure parte chiaramente favorito, essendo più esperto e abituato a certi palcoscenici rispetto a Travaglia. Il secondo turno del vincente del derby sarà contro il vincente di Troicki-Gombos, altra sfida in cui Fognini (considerando il tennista classe 1987 come vincente del primo turno) partirebbe con i favori del pronostico. Il terzo turno, salvo sorprese, sarà contro il ceco Tomas Berdych, testa di serie n°15, sfida decisamente più complicata ma che, in caso di vittoria, darebbe a Fognini la possibilità di giocare probabilmente contro Rafael Nadal nella rivincita del terzo turno del 2015, in cui il maiorchino perse nonostante il vantaggio di due set a zero.

Fortune alterne per gli altri azzurri in tabellone. Arduo il compito di Andreas Seppi che dovrà vedersela contro la testa di serie n°11 Roberto Bautista Agut, in campo stanotte per la finale dell’Atp 250 Winston Salem. L’altoatesino è chiaramente sfavorito contro lo spagnolo, e le speranze di superare il primo turno sono ridotte al lumicino. In caso di exploit di Andreas, il secondo turno sarebbe decisamente più abbordabile contro il vincente della sfida Brown-Bellucci, mentre nell’eventuale terzo turno sulla strada di Seppi dovrebbe esserci l’argentino Juan Martin Del Potro. Decisamente meno complicato il compito di Thomas Fabbiano. Il pugliese è stato sorteggiato contro il qualificato John-Patrick Smith. C’è un precedente tra l’azzurro e l’australiano datato 2014 in cui a vincere fu proprio l’aussie, ma da allora il livello di Thomas è decisamente salito fino a portarlo nella top 100. Nell’eventuale secondo turno il pugliese se la vedrà, salvo sorprese, contro l’americano Jack Sock, n°13 del seeding in una sfida sulla carta chiusa. Nella parte bassa del tabellone sono stati sorteggiati anche Paolo Lorenzi e Alessandro Giannessi.

Il primo affronta il portoghese Joao Sousa in un match aperto ad ogni risultato. Se il senese dovesse battere Sousa, troverebbe il vincente della sfida tra Gilles Muller e Bernard Tomic. Il ligure Giannessi, alla seconda partecipazione consecutiva agli US Open (lo scorso anno attraverso le qualificazioni, quest’anno all’ultimo secondo in tabellone grazie al forfait di Delbonis), affronterà il lettone Ernests Gulbis, tennista dal talento sopraffino attualmente n°257 delle classifiche mondiali. In caso di vittoria (a mio avviso poche speranze per lo spezzino), al secondo turno dovrà vedersela eventualmente contro il sudafricano Kevin Anderson, tornato su ottimi livelli dopo un complicato 2016 che lo aveva portato lontano dalla top 50.

Lo spot degli azzurri

[22] Fabio Fognini vs Stefano Travaglia



Viktor Troicki vs Norbert Gombos

Jan-Lennard Struff vs Alexandr Dolgopolov

Ryan Harrison vs [15] Tomas Berdych

[11] Roberto Bautista Agut vs Andreas Seppi



Dustin Brown vs Thomaz Bellucci

Patrick Kypson vs Adrian Menendez-Maceiras

Henri Laaksonen vs [24] Juan Martin del Potro

[13] Jack Sock vs Jordan Thompson

John-Patrick Smith vs Thomas Fabbiano



Joao Sousa vs Paolo Lorenzi



Bernard Tomic vs [19] Gilles Muller

[28] Kevin Anderson vs JC Aragone

Alessandro Giannessi vs Ernests Gulbis



Jiri Vesely vs Borna Coric

Darian King vs [4] Alexander Zverev

Antonio Galizia