Challenger Como: Il Tabellone Principale. Marco Cecchinato n.1 del seeding.

Challenger Como| Terra | e43.000

(1) Cecchinato, Marco vs Oliveira, Goncalo

(WC) Balzerani, Riccardo vs (WC) Coppini, Alessandro

Jahn, Jeremy vs Diez, Steven

(WC) Ocleppo, Julian vs (7) Otte, Oscar

(3) Krajinovic, Filip vs Popko, Dmitry

Qualifier vs Bourgue, Mathias

Napolitano, Stefano vs Elias, Gastao

Auger-Aliassime, Felix vs (5) Carballes Baena, Roberto

(8) De Schepper, Kenny vs Qualifier

Masur, Daniel vs Robredo, Tommy

Arnaboldi, Andrea vs Caruso, Salvatore

(SE) Ymer, Elias vs (4) Sousa, Pedro

(6) Garcia-Lopez, Guillermo vs Munar, Jaume

Qualifier vs Gabashvili, Teymuraz

(WC) Donati, Matteo vs Qualifier

Balazs, Attila vs (2) Janowicz, Jerzy