Alessandro Coppini al via del torneo Challenger di Como: “è una gran soddisfazione poter partecipare ad un torneo con tanti tennisti importanti”

Va ad Alessandro Coppini la wild card degli organizzatori del torneo Challenger Atp “Città di Como”, che partirà oggi con le qualificazioni. “È un’emozione molto forte quella che sto provando”, afferma il 19enne nato a Milano.

“Ci sono tanti nomi importanti che accrescono il livello presente nel torneo. Non ho molte aspettative, spero di giocarmela al massimo delle mie possibilità con qualsiasi avversario”.

In finale del Master del Circuito di Prequalificazione Alessandro ha sconfitto in due set Andrea Zanetti (6-4 6-3 il risultato). “La finale è stata un po’ soffocata dalla tensione della posta in palio, ma sono riuscito a imprimere il mio tennis nei momenti importanti. Sono davvero troppo contento”.

Con Andrea (Zanetti, ndr) c’è una bella amicizia che va al di là dei campi di gioco, nata grazie all’esperienza comune nel campionato a squadre di A1 con la maglia del T.C. Crema.

Per i prossimi mesi l’obiettivo di Alessandro è fare esperienza nel circuito. “Spero di guadagnare qualche punto Atp ma soprattutto giocare più partite a livello Futures e lavorare molto fisicamente”.

In tanti si chiedono che tipo di gioco ha Il lombardo, quali sono i suoi punti di forza e i colpi su cui bisogna ancora lavorare. “Sono un giocatore con una palla pesante, mi piace spostarmi di diritto ma spingo con entrambi i fondamentali.

I miei pregi sono la difesa e il servizio, mentre devo migliorare la continuità e alcune fasi tattiche di gioco”.

Da settembre il giovane tennista azzurro sarà allenato da Stefano Parini.

“Stefano sarà il mio nuovo coach. Attualmente non mi alleno da nessuna parte, ho cambiato struttura circa quattro mesi fa e questo ha penalizzato un po’ la mia condizione fisica, tecnica e mentale. Non avendo un posto fisso per allenarmi ho dovuto arrangiarmi in tutti i modi. Ora, però, andrò ad allenarmi a Milano 3, a Basiglio. Il tecnico fit Stefano Pescosolido visionerà il lavoro”.

Eppure da bambino Alessandro giocava a calcio e sognava di diventare il centravanti del Milan, la sua squadra del cuore. Poi ha provato il tennis e non ha più smesso. “La mia giovanissima carriera è iniziata a 13 anni perché prima giocavo a calcio ad un buon livello ed è stata una scelta davvero dolorosa lasciarlo. In sei anni ho scalato tante classifiche e tante difficoltà nonostante la mia inesperienza nel gioco, infatti, tutt’ora, alcuni errori tattici e tecnici sono dovuti proprio al fatto di aver iniziato tardi rispetto al 90 % dei giocatori. Tutto ciò non mi frena, anzi mi sprona a capire a fondo quali sono le mie potenzialità”.

Ora, superato lo scoglio della maturità, Alessandro potrà dedicarsi a tempo pieno all’attività sportiva. “La testa è solo per il tennis. Ho tanti progetti e spero di realizzarli. Spero di consolidare il mio gioco e di allenarmi al meglio per migliorare situazioni tattiche e aspetti tecnici che ad alto livello bisogna limitare, ma soprattutto devo lavorare molto fisicamente; formare ancora di più la parte superiore del mio corpo e di renderlo resistente ad una intensità di livello superiore per un lungo periodo di tempo”.

Proprio il tempo dirà se Alessandro realizzerà i suoi sogni, magari iniziando proprio da Como.

Antonio Galizia