Challenger Como: Il tabellone di Qualificazione con l’order of play di domani.

Challenger Como | Terra | e43.000

CENTRALE – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Flavio Cipolla vs [7] Constant Lestienne

2. [4] Federico Gaio vs Yannick Jankovits

3. Andrea Vavassori vs [5] Mikael Ymer

4. Pietro Rondoni vs [6] Gianluca Mager (non prima ore: 14:00)

5. Luca Margaroli vs Alexei Popyrin

6. [1] Kamil Majchrzak vs [PR] Arthur Surreaux

CAMPO 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Riccardo Bonadio vs Viktor Durasovic

2. Lorenzo Frigerio vs David Vega Hernandez

3. Andrea Pellegrino vs Fernando Romboli

4. [2] Carlos Taberner vs Alessandro Bega (non prima ore: 14:00)

5. [WC] Alexander Weis vs [WC] Farrukh Dustov

CAMPO 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alex Molcan vs Roberto Marcora

2. [3] Kimmer Coppejans vs Gianluca Di Nicola

3. Lucas Miedler vs Filippo Baldi

4. Lenny Hampel vs Maximilian Neuchrist (non prima ore: 14:00)

5. Nicolo Turchetti vs [8] Corentin Moutet