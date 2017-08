Us Open: Qualificazioni Italiani. Stefano Travaglia conquista il Main Draw. Fermati al turno decisivo Simone Bolelli e Georgia Brescia

Stefano Travaglia ha centrato l’accesso nel tabellone principale maschile degli US Open.

Nel terzo e ultimo turno delle qualificazioni il 25enne di Ascoli Piceno, numero 143 del ranking e 30esima testa di serie delle quali, ha sconfitto con un doppio 63, in un’ora e 6 minuti, il tedesco Peter Gojowczyk, numero 105 Atp e ottavo favorito del seeding cadetto. Per Travaglia sarà il secondo Major in carriera, consecutivo, dopo aver superato le qualificazioni anche a Wimbledon.

Si è fermato al turno decisivo invece l’altro azzurro Simone Bolelli.

Il 31enne bolognese, attualmente numero 218 della classifica mondiale, ha ceduto in tre set (16 64 63) al 21enne francese Vincent Millot, numero 164 Atp.

Georgia Brescia si è fermata al turno decisivo delle qualificazioni.

La 21enne milanese, numero 206 del ranking mondiale, nel match che vale l’ingresso nel tabellone principale è stata sconfitta dalla 22enne ceca Tereza Martincova, numero 122 Wta.

Us Open – TD Qualificazione

Court 13 – 17:00

(8)Peter Gojowczyk vs Stefano Travaglia [30]



GS Us Open P. Gojowczyk [8] P. Gojowczyk [8] 3 3 0 S. Travaglia [30] • S. Travaglia [30] 6 6 0 Vincitore: S. Travaglia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Travaglia 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 P. Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 P. Gojowczyk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 P. Gojowczyk 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Gojowczyk 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 P. Gojowczyk 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Gojowczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Travaglia -Gojowczyk (0-1)

Dec 28, 1991 Birthday: Jul 15, 1989

25 years Age: 28 years

Italy Italy Country: Germany Germany

143 Current rank: 105

139 (Aug 07, 2017) Highest rank: 79 (Dec 29, 2014)

460 Total matches: 690

$118 583 Prize money: $758 187

396 Points: 528

Right-handed Plays: Right-handed

Court 14 – 17:00

Simone Bolelli vs Vincent Millot



GS Us Open S. Bolelli S. Bolelli 6 4 3 V. Millot V. Millot 1 6 6 Vincitore: V. Millot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 V. Millot 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 V. Millot 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 V. Millot 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 V. Millot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 V. Millot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Bolelli 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 V. Millot 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 V. Millot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 V. Millot 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 V. Millot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 V. Millot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 V. Millot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 V. Millot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 V. Millot 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Millot – Bolelli (2-0)

Jan 30, 1986 Birthday: Oct 08, 1985

31 years Age: 31 years

France France Country: Italy Italy

164 Current rank: 218

135 (Oct 10, 2016) Highest rank: 36 (Feb 23, 2009)

730 Total matches: 802

$711 862 Prize money: $4 463 912

349 Points: 241

Right-handed Plays: Right-handed

Court 16 – 17:00

2INC. (15)Tereza Martincova vs Georgia Brescia



GS Us Open T. Martincova [15] T. Martincova [15] 7 6 G. Brescia G. Brescia 5 4 Vincitore: T. Martincova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Brescia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 T. Martincova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 G. Brescia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 G. Brescia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 T. Martincova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 4-1 G. Brescia 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 G. Brescia 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 T. Martincova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Brescia 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 G. Brescia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Martincova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 G. Brescia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Brescia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 T. Martincova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 G. Brescia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 T. Martincova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 G. Brescia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 T. Martincova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Brescia – Martincova (0-0)

Feb 10, 1996 Birthday: Oct 24, 1994

21 years Age: 22 years

Italy Italy Country: Czech Republic Czech Republic

206 Current rank: 122

203 (Jul 17, 2017) Highest rank: 114 (Jul 31, 2017)

293 Total matches: 410

$0 Prize money: $0

268 Points: 503

Right-handed Plays: Right-handed