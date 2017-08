Us Open: Alle ore 18 il sorteggio dei Tabelloni Principale. Live su Live Tennis

Tra poche ore ci sarà il sorteggio dei tabelloni principali del singolare maschile e femminile degli Us Open (alle ore 18 italiane).

Scriveremo in questa pagina gli accoppiamenti dei giocatori italiani e gli accoppiamenti dei Big.

Main draw Maschile

In attesa….

Main draw Femminile

In attesa…

Us Open – Sorteggio Italiani

(22) Fabio Fognini vs ?

Andreas Seppi vs ?

Paolo Lorenzi vs ?

Thomas Fabbiano vs ?

Alessandro Giannessi vs ?

Us Open – Sorteggio Italiane

Roberta Vinci vs ?

Francesca Schiavone vs ?

Camila Giorgi vs ?

Us Open – Sorteggio Giocatori

In attesa……

Le teste di serie del singolare maschile

1 Spain Rafael Nadal

2 United Kingdom Andy Murray

3 Switzerland Roger Federer

4 Germany Alexander Zverev

5 Croatia Marin Čilić

6 Austria Dominic Thiem

7 Bulgaria Grigor Dimitrov

8 Canada Milos Raonic

8 France Jo-Wilfried Tsonga

9 Belgium David Goffin

10 United States John Isner

11 Spain Roberto Bautista Agut

12 Spain Pablo Carreño Busta

13 United States Jack Sock

14 Australia Nick Kyrgios

15 Czech Republic Tomáš Berdych

16 France Lucas Pouille

17 United States Sam Querrey

18 France Gaël Monfils

19 Luxembourg Gilles Müller

20 Spain Albert Ramos Viñolas

21 Spain David Ferrer

22 Fabio Fognini

23 Germany Mischa Zverev

24 Argentina Juan Martín del Potro

25 Russia Karen Khachanov

26 France Richard Gasquet

27 Uruguay Pablo Cuevas

28 South Africa Kevin Anderson

29 Argentina Diego Schwartzman

30 France Adrian Mannarino

31 Spain Feliciano López

32 Netherlands Robin Haase

Le teste di serie del singolare femminile

1 Czech Republic Karolína Plíšková

2 Romania Simona Halep

3 Spain Garbiñe Muguruza

4 Ukraine Elina Svitolina

5 Denmark Caroline Wozniacki

6 Germany Angelique Kerber

7 United Kingdom Johanna Konta

8 Russia Svetlana Kuznetsova

9 United States Venus Williams

10 Poland Agnieszka Radwańska

11 Slovakia Dominika Cibulková

12 Latvia Jeļena Ostapenko

13 Czech Republic Petra Kvitová

14 France Kristina Mladenovic

15 United States Madison Keys

16 Latvia Anastasija Sevastova

17 Russia Elena Vesnina

18 France Caroline Garcia

19 Russia Anastasia Pavlyuchenkova

20 United States Coco Vandeweghe

21 Croatia Ana Konjuh

22 China Peng Shuai

23 Czech Republic Barbora Strýcová

24 Netherlands Kiki Bertens

25 Australia Daria Gavrilova

26 Estonia Anett Kontaveit

27 China Zhang Shuai

28 Ukraine Lesia Tsurenko

29 Croatia Mirjana Lučić-Baroni

30 Germany Julia Görges

31 Slovakia Magdaléna Rybáriková

32 United States Lauren Davis