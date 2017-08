Quali Us Open: è una mezza delusione

Partiamo da una semplice premessa: portare 3 giocatori al turno decisivo delle qualificazioni è un buon risultato ma per come si erano messe le cose si poteva fare e ci si aspettava di meglio.

A fallire questa volta la prova del nove soprattutto le nostre ragazze: Georgia Brescia delle quattro scese in campo è l’unica che ha superato il 2T, beneficiando del ritiro della svizzera Voegele nel secondo parziale e arrivato in dirittura d’arrivo. Fino a quel momento la Brescia è apparsa in palla e in grado di spingere costantemente da fondocampo. Adesso per lei il momento della verità: la ceca Marincova, tds 15, sarà un ostacolo duro da superare per conquistare un incredibile main draw Slam. Ma questa Brescia, vera fighter, deve ambire all’importante traguardo che la lancerebbe verso scenari di carriera differenti.

Perdono male invece le altre tre: Camilla Rosatello, Martina Trevisan e Jasmine Paolini hanno ceduto in maniera netta racimolando quattro games a testa nei rispettivi match contro l’americana Lao, l’olandese Kerkhove e la giapponese Kato. Ci si aspettava di più soprattutto da Trevisan e Paolini e non solo per un discorso puramente di classifica: erano partite alla loro portata e anche le avversarie che avrebbero incontrato al turno decisivo, Tomova e Peterson, potevano essere affrontate con una dose di sano ottimismo, per due giocatrici che arrivavano a New York in fiducia e con ambizioni di tabellone principale. C’è da lavorare e non poco, soprattutto quando in situazioni d’equilibrio si cerca di spezzare il gioco e il ritmo, variando con soluzioni inattese che possano indirizzare a proprio favore l’esito di un incontro: proprio nei momenti in cui c’è bisogno di fare qualcosa di più o di diverso le nostre, nella nottata italiana, sono andate fuori giri e non hanno recuperato le loro partite. Sono sconfitte che fanno male e che ci ostiniamo a dire che sarebbero potute arrivare: su questo dissento, perché sono proprio partite come queste, equilibrate e incerte, che se si vuole crescere si devono portare a casa.

Bilancio in parità invece fra gli uomini: Simone Bolelli ha spazzato via il norvegese Ruud, lasciando al pubblicizzato NextGen appena 6 game, per volare adesso a un terzo turno possibile contro il francese Millot, mentre Steto Travaglia lascia le briciole all’americano Christian Harrison, dà una bella manifestazione di maturità raggiunta e si lancia verso un turno decisivo assai complicato, contro il tedesco Gojowczyk. Sulla carta è un impegno tosto, contro un avversario che su questi campi e su questa superficie dà il meglio di sé: se è vero però il detto che l’appetito vien mangiando, Travaglia certamente proverà tutte le armi a disposizione per disinnescare il tennis potente del teutonico. Sarebbe una nuova stupenda doppietta, dopo Wimbledon: Bolelli-Travaglia che superano ancora le quali e rimpinguano il plotone azzurro nel tabellone principale.

Delude invece Rico Bellotti: l’americano Aragone, fuori dalla top500, si dimostra uno spauracchio per i colori azzurri e dopo Cecchinato fa fuori un altro nostro tennista. Ancora un match perso subendo una rimonta, con Aragone vera sorpresa di queste quali che recupera un set di svantaggio e sale di livello al momento opportuno. Rimangono tanti rimpianti, perché il match si poteva vincere e sarebbe stato un bel segnale lanciato dall’italiano: purtroppo ancora una volta però, nel momento in cui sembra possibile superare un importante step prefissato nel processo di crescita, Bellotti non gioca al meglio, manca tante occasioni e viene superato, spesso proprio in rimonta. Peccato per questo giocatore che è un esempio assoluto di dedizione, rispetto per il suo/nostro amato tennis e amante del duro lavoro in campo. Sarà per la prossima volta, si spera.

Dispiace invece per Berrettini: Matteo perde la battaglia generazionale contro il greco Tsitsipas, di due anni comunque più giovane, in tre tie break. Dispiace soprattutto per come si erano messe le cose: sotto 5-2 nel terzo e decisivo parziale, Berretto era stato bravo a strappare finalmente il servizio al greco, recuperare fino al 5-5 annullando 4 match point e rimettere tutto in parità. In quel momento ha “sprecato” due fondamentali palle break che lo avrebbero portato a servire per il match. Purtroppo è arrivato un nuovo tie break, ceduto in maniera netta: resta il piacere di avere assistito a una vera lotta, con due giocatori che se le sono “suonate” di santa ragione e che si spera possano tornare ad affrontarsi tante altre volte in futuro. In casa Italia c’è l’ottima base servizio-dritto ma si deve lavorare tanto sul rovescio, non a caso cercato dal greco per mettere pressione al nostro nei momenti chiave del match. Lo si era detto, era una partita da 1×2 ma perderla così fa male: aggrappiamoci allo spettacolo in campo e auguriamoci che il tempo ci offrirà ancora sfide come questa con Matteo assoluto protagonista.

Alessandro Orecchio