Us Open – Qualificazioni Italiani. Sorrisi per Bolelli e Travaglia. Sconfitta al tiebreak del terzo set per Matteo Berrettini. Out Riccardo Bellotti

Us Open - Qualificazioni Italiani

Simone Bolelli e Stefano Travaglia sono approdati al turno decisivo delle qualificazioni maschili degli US Open.

Il 31enne bolognese ha lasciato sei game al norvegese Casper Ruud, 11esima testa di serie delle quali e uno dei Next Gen saliti alla ribalta in questa stagione, mentre il 25enne di Ascoli Piceno, 30esima testa di serie, ha sconfitto 63 61 lo statunitense Christian Harrison.

Stop al secondo turno invece per Riccardo Bellotti, mentre Matteo Berrettini, testa di serie numero 28, si è arreso al tiebreak del terzo set al greco Stefanos Tsitsipas, classe 1998.

Us Open – 2° Turno Qualificazione

Court 8 – 17:00

(11)Casper Ruud vs Simone Bolelli



Ruud – Bolelli (0-0)

Dec 22, 1998 Birthday: Oct 08, 1985

18 years Age: 31 years

Norway Norway Country: Italy Italy

110 Current rank: 218

108 (Jun 19, 2017) Highest rank: 36 (Feb 23, 2009)

168 Total matches: 801

$37 356 Prize money: $4 463 912

505 Points: 241

Right-handed Plays: Right-handed

In caso di Vittoria sfiderà al turno decisivo:

Vincent Millot vs Tatsuma Ito



Court 13 – 17:00

Christian Harrison vs (30)Stefano Travaglia



Harrison – Travaglia (0-0)

May 29, 1994 Birthday: Dec 28, 1991

23 years Age: 25 years

United States United States Country: Italy Italy

247 Current rank: 143

240 (Aug 14, 2017) Highest rank: 139 (Aug 07, 2017)

178 Total matches: 459

$125 769 Prize money: $118 583

208 Points: 396

Right-handed Plays: Right-handed

In caso di Vittoria sfiderà al turno decisivo:

(8)Peter Gojowczyk vs Reilly Opelka



Court 13 – 17:00

4INC. Stefanos Tsitsipas vs (28)Matteo Berrettini



Tsitsipas – Berrettini (0-0)

Aug 12, 1998 Birthday: Apr 12, 1996

19 years Age: 21 years

Greece Greece Country: Italy Italy

161 Current rank: 140

159 (Aug 14, 2017) Highest rank: 140 (Aug 21, 2017)

247 Total matches: 161

$44 429 Prize money: $21 375

356 Points: 405

Right-handed Plays: Right-handed

In caso di Vittoria sfiderà al turno decisivo:

(14)Nicolas Mahut vs Ramkumar Ramanathan



Court 7 – 17:00

2INC. JC Aragone vs Riccardo Bellotti



Aragone – Bellotti (0-0)

Jun 28, 1995 Birthday: Aug 05, 1991

22 years Age: 26 years

United States United States Country: Italy Italy

536 Current rank: 256

534 (Aug 14, 2017) Highest rank: 199 (May 08, 2017)

87 Total matches: 532

$0 Prize money: $114 061

60 Points: 203

Right-handed Plays: Right-handed

In caso di Vittoria sfiderà al turno decisivo:

Uladzimir Ignatik vs Akira Santillan