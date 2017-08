Challenger Como: Ecco le wild card per il tabellone principale. Domani la presentazione del torneo e la finale per la wild card per il tabellone principale

Il Settore Tecnico della Federazione Italiana Tennis ha assegnato le wild card per il tabellone principale del challenger di Como, in programma la prossima settimana.

Inviti a Stefano Napolitano, Lorenzo Sonego e Matteo Donati.

Viene presentata domani mattina, venerdì 25 agosto alle 11.30 nella sede del Tennis Como a Villa Olmo (in via Cantoni 1), l’edizione 2017 del Challenger Atp “Città di Como”. Torneo che dalle premesse (e dal nome degli iscritti) promette di essere il migliore mai visto fino ad oggi.

Nell’occasione verranno illustrati gli eventi che accompagneranno la settimana di gare e ovviamente verranno resi noti i i giocatori che si contenderanno il trofeo vinto lo scorso anno dal francese Kenny De Schepper in finale sull’italiano Marco Cecchinato.

La conferenza stampa di domani sarà preceduta, alle 10.30, dalla finale del Master di Prequalificazione che mette in palio un posto (wild card) per il tabellone principale del Challenger Atp.

Si sfideranno due giocatori del Tennis Club Crema: Alessandro Coppini, favorito della vigilia e vincitore di ben quattro tappe del circuito di Prequalificazione, e Andrea Zanetti.

Nelle semifinali – giocate questa mattina – Coppini ha battuto per 6-0 6-3 Davide Scainelli (Tennis Altopiano), mentre Zanetti, dopo due ore di battaglia, ha sconfitto il comasco Federico Lucini (tesserato per il Tc Milano “Bonacossa”) per 6-3 6-4.

ALBO D’ORO CHALLENGER “Città di Como”

2006 Simone Bolelli; 2007 Maximo Gonzalez; 2008 Diego Junqueira; 2009 Oleksandr Dolgopolov; 2010 Robin Haase; 2011 Pablo Carreno-Busta; 2012 Andreas Haider-Maurer; 2013 Pablo Carreno Busta; 2014 Viktor Troicki; 2015 Andrey Kuznetsov; 2016 Kenny De Schepper.