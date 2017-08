Quali Us Open: è poker al femminile!

La seconda giornata di qualificazioni per i prossimi Us Open non è stata esaltante per i colori azzurri come la prima ma porta in dote una piacevole realtà: con le due vittorie delle ragazze impegnate siamo arrivati a un poker al femminile che pochi mesi fa in molti, e non solo i più pessimisti, credevano irrealizzabile.

Georgia Brescia ha vinto una bellissima partita contro Patricia Maria Tig: un primo set strappato con le unghie e con i denti al tie break, annullando ben nove set point all’avversaria, un secondo parziale probabilmente lasciato scorrere via veloce per non perdere energie preziose e uno sprint nel terzo e decisivo set che si è rivelato fondamentale. Una vittoria contro pronostico e contro classifica con la Brescia che ha messo in luce tutte le sue migliori qualità da combattente nata: non molla mai un punto prima di considerarlo perso e questa qualità, nel tennis di oggi, può dare quella spinta in più a una carriera che si sta formando.

Il poker nella notte è stato completato dalla nostra miglior rappresentante, Jasmine Paolini: affermazione senza se e senza ma contro l’altra rumena Cadantu, un doppio 6/3 che non ha ammesso alcuna replica, contro una tennista che in un passato recente si è avvicinata alla top50. Per lei adesso, che sogna il primo main draw Slam, un incontro alla portata contro la giapponese Miyu Kato, mentre per la Brescia la svizzera Vogele come lei alle porte della top200 in un match che si preannuncia assolutamente equilibrato.

Amara la giornata per i colleghi uomini, che non sono riusciti a confermare le tante vittorie della prima giornata: ha aperto i giochi Stefano Napolitano uscito malamente e rapidamente dal confronto con lo sloveno Blaz Rola, in un match in cui l’italiano non è mai arrivato a palla break. Peccato perché dopo la semifinale del challenger di Vancouver Stefano sembrava in ripresa e anche i due precedenti a suo favore lasciavano ben sperare. Ma manca ancora e tanto la continuità…

Hanno perso senza appello anche Salvatore Caruso e Lorenzo Giustino, in due match che alla vigilia sembravano fattibili: Salvo non ha sfruttato le tante palle break concesse da Evan King nel primo set e una volta ceduto il parziale al tie break è uscito dal match mentre Giustino ha perso soffrendo terribilmente in risposta contro il veterano francese Stephane Robert, resuscitando un giocatore che quest’anno aveva raccolto pochissime gioie aka vittorie.

Perde anche Luca Vanni, superato in rimonta dal canadese Dancevic, tennista esperto ma falcidiato dagli infortuni: era una sorta di bivio cruciale nella stagione di Lucone, con una qualificazione in uno spot non certo impossibile e che avrebbe portato morale e punti pesanti. A breve arriveranno le cambiali importanti delle vittorie 2016 di Brescia e Andria: questo Vanni deve ritrovarsi presto altrimenti uscire dalle zone importanti della classifica sarà una logica ma triste conseguenza.

Unico squillo al maschile di giornata è quello di Matteo Berrettini: il 21enne speranza del nostro tennis regola in 2 set Marcelo Arevalo, con un tie break nel secondo set che avrebbe potuto complicare le cose e che invece è stato conquistato a zero e con autorità. Adesso la posta in gioco diventa più rischiosa: al secondo turno Matteo se la vedrà in un vero e proprio derby NextGen con il greco Tsitsipas, in un match affascinante e che si spera possa essere il primo di una lunga serie fra i due. Partita da all in e da 1×2: chi ne uscirà vincitore non solo si lancerà verso la conquista del main draw Slam ma ricaverà dalla vittoria una dose di consapevole entusiasmo.

Alessandro Orecchio