Us Open: Milos Raonic dà forfait

Dopo Novak Djokovic, Stan Wawrinka e Kei Nishikori, anche il canadese Milos Raonic annuncia, attraverso la sua pagina Facebook, il forfait all’ultimo slam stagionale. Il tennista di origini montenegrine non ha superato il problema al polso che lo ha costretto già a disertare il Master 1000 Cincinnati. Incerti i tempi di recupero del 26enne canadese, che punta ad essere in forma per gli ultimi importanti appuntamenti stagionali.

Ecco le sue parole sul famoso social network: “A tutti i miei amici e tifosi, sto scrivendo per fornirti un aggiornamento sul mio infortunio. Come sapete, ho un problema al mio polso sinistro, che mi disturba da molte settimane e recentemente mi ha costretto a ritirarmi dal Masters di Cincinnati.

Ho provato tutto nel mio potere per riprendermi in tempo per gli US Open per giocare un evento che è veramente speciale per me. Tuttavia, il dolore è troppo grande e, in accordo con i miei medici, mi sono ritirato dall’evento.

Oggi ho subito una procedura per rimuovere le porzioni dell’osso che hanno causato il problema impedendomi di poter giocare normalmente. Ho troppo rispetto per gli US Open e per i miei avversari per prendere un posto nel sorteggio quando so che non posso dare il massimo a causa di questo infortunio.

Sono molto rattristato nel saltare questo evento e di non giocare davanti alla fantastica folla di New York, ma non avevo altre opzioni. Sono già in palestra per iniziare la mia riabilitazione e spero di tornare in campo in un paio di settimane. Non vedo l’ora di rientrare nel tour più sano e più forte e finire l’anno 2017 in forma adeguata.

Grazie per tutto il supporto. Vi terrò aggiornati nei prossimi giorni e attendo con ansia di vedervi tutti in partita presto.”

Antonio Galizia