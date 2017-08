Us Open: Il programma completo di Giovedì 24 Agosto

Louis Armstrong Stadium – 12:00

(14)Nicole Gibbs vs Patty Schnyder

Court 17 – 17:00

Kaia Kanepi vs (30)Louisa Chirico

Cameron Norrie vs Sekou Bangoura

Mackenzie McDonald vs Jan Satral

(15)Lukas Lacko vs Austin Krajicek

(8)Lin Zhu vs Victoria Kamenskaya

Court 5 – 17:00

Bradley Klahn vs Guido Andreozzi

Allie Kiick vs Riko Sawayanagi

Mitchell Krueger vs (17)Egor Gerasimov

Marco Trungelliti vs Alejandro Gonzalez

(9)Cedrik-Marcel Stebe vs Mirza Basic

Court 10 – 17:00

Camilla Rosatello vs Danielle Lao

(6)Kateryna Bondarenko vs Sachia Vickery

Blaz Rola vs (20)Peter Polansky

Jacqueline Cako vs Anna Zaja

Claire Liu vs Sesil Karatantcheva

Court 13 – 17:00

Christian Harrison vs (30)Stefano Travaglia

Jamie Loeb vs Vera Zvonareva

(15)Tereza Martincova vs Vera Lapko

Stefanos Tsitsipas vs (28)Matteo Berrettini

Cagla Buyukakcay vs (18)Naomi Broady

Court 4 – 17:00

Dennis Novikov vs (18)Maximilian Marterer

(13)Yafan Wang vs Victoria Duval

Grace Min vs (22)Mihaela Buzarnescu

Darian King vs (21)Nicolas Jarry

Cem Ilkel vs (31)Michael Mmoh

Court 6 – 17:00

(9)Kristie Ahn vs Fangzhou Liu

Marco Chiudinelli vs (22)Go Soeda

(4)Mariana Duque-Mariño vs Alexa Glatch

(13)Renzo Olivo vs Evan King

(10)Facundo Bagnis vs Adrian Menendez-Maceiras

Court 7 – 17:00

(8)Peter Gojowczyk vs Reilly Opelka

JC Aragone vs Riccardo Bellotti

Tim Smyczek vs Raymond Sarmiento

Marcos Giron vs Christian Garin

Catherine McNally vs Anna Karolina Schmiedlova

Court 8 – 17:00

(11)Casper Ruud vs Simone Bolelli

(11)Anna Blinkova vs Anhelina Kalinina

(14)Nicolas Mahut vs Ramkumar Ramanathan

(3)Danka Kovinic vs Katie Boulter

Court 9 – 17:00

Barbara Haas vs (20)Jana Fett

Lesley Kerkhove vs (29)Martina Trevisan

Stefanie Voegele vs Georgia Brescia

Jia-Jing Lu /Miyu Kato vs Jasmine Paolini(ITA)[21]

Illya Marchenko vs Joris De Loore

Court 11 – 17:00

(1)Su-Wei Hsieh vs Lucie Hradecka

Uladzimir Ignatik vs Akira Santillan

(2)Denis Shapovalov vs Gastao Elias

Court 12 – 17:00

(1)Leonardo Mayer vs Gleb Sakharov

(4)Sergiy Stakhovsky vs Felix Auger-Aliassime

Ipek Soylu vs Lizette Cabrera

Court 14 – 17:00

Junri Namigata vs (32)Sofya Zhuk

Vaclav Safranek vs (24)Yannick Hanfmann

(12)Francoise Abanda vs Antonia Lottner

Stephane Robert vs Frank Dancevic

(10)Kateryna Kozlova vs Fanny Stollar

Court 15 – 17:00

Vincent Millot vs Tatsuma Ito

Polona Hercog vs Viktoriya Tomova

(12)Filip Krajinovic vs John-Patrick Smith

Zarina Diyas (KAZ)[5] ]/Rebecca Peterson vs Lina Gjorcheska /Destanee Aiava

Court 16 – 17:00

(6)Mikhail Kukushkin vs Tobias Kamke

Irina Bara vs (31)Bernarda Pera

Basak Eraydin vs (23)Viktoria Kuzmova

Alla Kudryavtseva vs (27)Su Jeong Jang