Nei prossimi giorni arriveranno nuovi dettagli sull’incidente di Venus Williams

Non è ancora detta l’ultima parola: Venus Williams potrebbe ritornare sotto inchiesta per l’incidente stradale nel quale ha perso la vita Jerome Branson.

Gli avvocati del defunto, infatti, credono che la tennista stesse utilizzando lo smartphone alla guida e, per questo, hanno chiesto di fare ulteriori controlli per confermare o meno questa ipotesi. Gli avvocati della Williams, a loro volta, sarebbero in possesso di una prova “chiave” che toglierebbe alla giocatrice qualsiasi responsabilità. Secondo il Sun Sentinel, a breve verranno pubblicati ulteriori dettagli sull’indagine.

Lorenzo Carini