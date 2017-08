Andy Murray e le critiche sessiste quando assunse Amelie Mauresmo

Andy Murray, attuale numero due del mondo, è uno dei più convinti ed attivi sostenitori dei diritti delle donne nel tennis. Davanti ai microfoni della stampa, lo scozzese ha ricordato il momento in cui, nel 2014, divenne uno dei primi di sempre ad ingaggiare una donna come allenatrice.

Il tennista di Dunblane ha riportato alla luce uno dei tanti commenti indirizzati ai suoi riguardi subito dopo che quest’ultimo annunciò Amelie Mauresmo come sua guida tecnica: “Quando decisi di annunciare in conferenza stampa che lei (la Mauresmo) sarebbe stata la mia nuova allenatrice, ricevetti un messaggio da un giocatore, che ora è allenatore, contenente la seguente frase: ‘Sto vedendo il gioco che stai facendo con la stampa. Domani dovrai dire che ti farai allenare da un cane’. E’ questo il tipo di cose che la gente disse riguardo alla nostra collaborazione”, ha rivelato Murray in un’intervista concessa a “Elle”.

In un contesto che, alle volte, non pone le donne nelle condizioni ideali, l’ex-numero uno del mondo trova comunque delle eccezioni. Tra di esse è indicato Roger Federer che, ad esempio, ha sempre elogiato il ruolo della Mauresmo. La francese, dal canto suo, si è sempre trovata a dover gestire grandi pressioni e lavorare con un margine di errore pressoché nullo: “Lei è stata criticata molto di più rispetto a qualsiasi mio altro allenatore. Di questo, non ho dubbi”, ha detto Murray.

