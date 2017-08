ATP Winston Salem: Andreas Seppi perde un match rocambolesco ed esce di scena negli ottavi di finale

Andreas Seppi viene eliminato negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Wiston-Salem ( $664.825, cemento).

Il tennista di Caldaro è stato eliminato dal tedesco Jan-Lennard Struff, 27 anni e n.56 ATP, con il punteggio finale di 6-3 6-7 (3) 7-6 (3) dopo 2 ore 32 minuti di gioco.

Tante occasioni sprecate per Seppi nella terza partita, dove per ben due volte è stato in vantaggio di un break. Sul 5-4 nel terzo set era stato avanti per 30-0 e quindi a due punti dalla vittoria.

Primo Set: Partiva bene Andreas che in apertura di set strappava il servizio a Struff (a 0 grazie a un doppio fallo del tedesco) e dopo aver tenuto la battuta si portava avanti sul 2-0.

Nel sesto game il teutonico recuperava il break di svantaggio, dopo un passaggio a vuoto di Seppi, riportando il punteggio in parità sul 3-3.

Sotto 3-4 l’azzurro cedeva ancora a 0 il servizio e così Struff si portava sul 5-3 e possibilità di chiudere il set. Occasione che Jan-Lennard non mancava tenendo a 30 il servizio, grazie ad un ace sul set point, portando a casa per 6-3 la prima partita.

Secondo Set: Dopo aver tenuto agilmente i propri turni di battuta, Seppi nel settimo game perdeva la battuta ai vantaggi, dopo aver mancato tre palle del 4-3 e alla prima opportunità subiva il break che portava il tedesco Struff in vantaggio sul 4-3.

Sul 5-4 il numero 56 del mondo andava a servire per il match ma l’altoatesino strappava il servizio a 30, pareggiando i conti sul 5-5.

Andreas avanti 6-5, mancava due set point, ma alla battuta c’era il tedesco, il quale alla seconda occasione portava il set al tie break.

La seconda partita veniva conquistato dal tennista italiano, dopo essersi aggiudicato il tie break per 7 punti a 3.

Terzo Set: Nel terzo game il tennista di Caldaro sul punteggio di 1-1, strappava il servizio al gigante tedesco (con la complicità di quest’ultimo che commetteva doppio fallo), portandosi in vantaggio sul 2-1 e battuta a disposizione.

Sul 4-3 e servizio Seppi, l’azzurro annullava una pericolosa palla break grazie ad un fortunato nastro, ma alla seconda cedeva la battuta con Struff che pareggiava i conti sul 4-4.

L’italiano n.86 del mondo però non demordeva e così riconquistava nuovamente il break ai vantaggi e andava a servire per il match sul 5-4.

Occasione che l’altoatesino non sfruttava dopo essere stato avanti 30-0, così il tedesco gli strappava il servizio e pareggiava i conti sul 5-5.

Il set si decideva al tie break dove il teutonico prendeva il largo portandosi per 6 a 1, prima di chiudere la partita per 7 punti a 3.

La partita punto per punto



ATP Winston-Salem Andreas Seppi Andreas Seppi 3 7 6 Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 6 7 Vincitore: J. STRUFF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 ace 1*-5 1-6* 2-6* df 3*-6 6-6 → 6-7 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 J. Struff 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-5 → 5-6 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 J. Struff 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 J. Struff 0-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 ace 3-1 → 3-2 A. Seppi 0-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df df 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 df 4*-0 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 J. Struff 0-15 df 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Seppi 15-0 ace 15-30 df 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Struff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 A. Seppi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 4-5 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Struff 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Struff 0-15 15-15 30-15 ace 1-0 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Seppi 0-15 df 0-30 0-40 3-2 → 3-3 J. Struff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Struff 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

A. Seppi – J. Struff

02:32:30

8 Aces 18

5 Double Faults 12

56% 1st Serve % 50%

39/62 (63%) 1st Serve Points Won 44/65 (68%)

22/48 (46%) 2nd Serve Points Won 29/65 (45%)

1/6 (17%) Break Points Saved 6/10 (60%)

16 Service Games Played 17

21/65 (32%) 1st Return Points Won 23/62 (37%)

36/65 (55%) 2nd Return Points Won 26/48 (54%)

4/10 (40%) Break Points Won 5/6 (83%)

17 Return Games Played 16

61/110 (55%) Total Service Points Won 73/130 (56%)

57/130 (44%) Total Return Points Won 49/110 (45%)

118/240 (49%) Total Points Won 122/240 (51%)

86 Ranking 56

33 Age 27

Bolzano, Italy Birthplace Warstein, Germany

Caldaro, Italy Residence Warstein, Germany

6’3″ (190 cm) Height 6’5″ (195 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 192 lbs (87 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2002 Turned Pro 2009

14/14 Year to Date Win/Loss 15/19

0 Year to Date Titles 0

3 Career Titles 0

$8,651,836 Career Prize Money $2,022,741