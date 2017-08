ATP Winston Salem: Sono fatali due tiebreak per Paolo Lorenzi contro Taylor Fritz

Paolo Lorenzi con qualche rammarico esce di scena negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Wiston-Salem ( $664.825, cemento).

Il tennista senese è stato eliminato dal giovane e promettente americano Taylor Fritz, classe 1997 e n.116 ATP, con un recente best ranking al n.53 del mondo, con il punteggio finale di 7-6 (3) 7-6 (5) in 1 ora e 57 minuti di gioco.

Primo Set: Paolo dopo aver mancato una palla break nel terzo gioco (sul punteggio di 1-1), subiva il break dello statunitense sul punteggio di 3-4 (a 15) con l’americano Fritz che si portava in vantaggio sul 5-3 e possibilità di servire per il set.

Occasione che Lorenzi non gli permetteva di sfruttare contro brekkandolo a 0 e riportandosi sotto sul 4-5.

Fritz e Lorenzi da quel momento senza grosse difficoltà mantenevano i propri turni di battuta e il set si decideva al tie break. Il tie break veniva dominato e conquistato dal tennista californiano, che se lo aggiudicava per 7 punti a 3, conquistando così la prima partita.

Secondo Set: Dopo tanto equilibrio e turni di battuta tenuti agilmente, Paolo nel settimo gioco, dopo una palla contestata sul 30 pari, cedeva il turno di battuta, così Fritz andava a condurre per 4-3 e servizio.

Il tennista senese reagiva immediatamente e realizzava l’immediato contro break a 30, pareggiando i conti sul 4-4.

Ancora una volta Lorenzi perdeva la battuta (a 30) e così lo statunitense aveva la possibilità di andare a servire per il match sul 5-4.

Continuava la sagra del break, con il 19 enne americano contro brekkato a 15 e il punteggio tornava in parità sul 5-5. Anche il secondo set si decideva al tie break, dove Paolo avanti 4-1 e poi per 5 a 3, sprecava in malo modo il prezioso vantaggio, subendo il recupero di Taylor il quale si aggiudicava la seconda partita al tie break per 7 punti a 5 e l’incontro.

La partita punto per punto



ATP Winston-Salem Taylor Fritz Taylor Fritz 7 7 Paolo Lorenzi [7] Paolo Lorenzi [7] 6 6 Vincitore: T. FRITZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* df 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 ace 6-5* 6-6 → 7-6 T. Fritz 30-15 40-15 5-6 → 6-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-4 → 5-5 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 P. Lorenzi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Fritz 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 ace 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 4-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 T. Fritz 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

T. Fritz – P. Lorenzi

01:57:22

9 Aces 4

4 Double Faults 7

51% 1st Serve % 46%

32/45 (71%) 1st Serve Points Won 25/34 (74%)

22/44 (50%) 2nd Serve Points Won 22/40 (55%)

4/7 (57%) Break Points Saved 0/3 (0%)

12 Service Games Played 12

9/34 (26%) 1st Return Points Won 13/45 (29%)

18/40 (45%) 2nd Return Points Won 22/44 (50%)

3/3 (100%) Break Points Won 3/7 (43%)

12 Return Games Played 12

54/89 (61%) Total Service Points Won 47/74 (64%)

27/74 (36%) Total Return Points Won 35/89 (39%)

81/163 (50%) Total Points Won 82/163 (50%)

116 Ranking 40

19 Age 35

Rancho Santa Fe, CA, USA Birthplace Rome, Italy

Palos Verdes, CA, USA Residence Siena, Italy

6’4″ (193 cm) Height 6’0″ (182 cm)

185 lbs (84 kg) Weight 169 lbs (76 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2015 Turned Pro 2003

7/10 Year to Date Win/Loss 21/26

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 1

$809,953 Career Prize Money $3,610,464

Luigi Calvo