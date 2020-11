Tennis Integrity Unit: squalifica a vita per la bulgara Aleksandrina Naydenova

Si interrompe in modo definitivo la carriera professionistica della tennista bulgara Aleksandrina Naydenova, capace di raggiungere la posizione n.218 del ranking WTA nel settembre dello scorso anno dopo diversi buoni risultati ottenuti nei tornei ITF disputati in Asia (ha vinto anche due titoli da $25.000 in Cina, a Qujing e Guiyang).

La Tennis Integrity Unit ha deciso di squalificare a vita la giocatrice originaria di Plovdiv per aver manipolato l’esito di diversi incontri giocati tra il 2015 e il 2019. Sospesa dal circuito in via provvisoria già il 27 dicembre 2019, Naydenova è stata ora ufficialmente radiata dal mondo del tennis e dovrà pagare una multa di $150.000 per aver commesso tredici violazioni del programma di anti-corruzione e per aver scelto di non collaborare con gli investigatori durante le indagini.