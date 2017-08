Us Open: Roger Federer per la prima volta sul nuovo Centrale: “Mi sento come se fossi tornato junior di nuovo”

Roger Federer, che non ha mai giocato sul nuovo Campo Centrale di Flushing Meadow, ha scherzato dopo il suo ingresso in campo per la prima volta.

Lo svizzero si è allenato nella giornata di ieri insieme ai suoi due coach, Severin Luhti e Ivan Ljubicic.

“Mi sento come se fossi tornato junior di nuovo!” (sorride Roger) e poi dichiara “Questa sensazione è diversa dalle altre volte ma è uno stimolo in più per far bene”.