Rod Laver Cup: Ecco le squadre ufficiali. Ci saranno anche Alexander Zverev e Denis Shapovalov

Sono state ufficializzate le squadre per la prossima Road Laver Cup in programma dal 22 al 24 settembre 2017 in quel di Praga.

Europa – Capitano Bjorn Borg

Nadal

Federer

Cilic

Thiem

Berdych

A. Zverev

Resto del Mondo – Capitano John McEnroe

Raonic

Sock

Isner

Querrey

Del Potro

Shapovalov