Il curioso coching di Yulia Putintseva (Video)

Yulia Putintseva ha lasciato il torneo di New Haven senza aver vinto alcun game. La kazaka infatti ha perso per 6-0 6-0 al primo turno contro Alizè Cornet: sotto per 0-3 nel primo set, Putintseva ha chiesto l’intervento del suo coach, Roman Kislyanskiy, con il quale ha avuto un battibecco decisamente lungo. Il curioso e bizzarro dialogo in russo fra i due si è diffuso piuttosto rapidamente sui social network.

Putintseva: “Sei stupido?”

Kislyanskiy: “Cosa c’è che non va?”

P: “Cosa c’è che non va? Non mi applaudi quando faccio il punto, stai lì seduto a guardare i tuoi video sulla Terra piatta”

K: “Sei pazza?”

P: “Tu sei pazzo. C’è stato un game lungo e tu sei stato lì senza applaudirmi”

K: “La Cornet ha commesso un errore”

P: “Il suo team ha applaudito ai miei errori. Dovresti fare la stessa cosa anche tu”

K: “Cosa faresti in campo se iniziassi ad applaudirti? Hai un piano?”

P: “Vai via, perchè sei qui?”

K: “Dovresti avvicinarti di più alla palla”

P: “Torna indietro e vai a guardare i tuoi video!”

Sono arrivate poi le scuse della giocatrice kazaka: “Voglio chiedere scusa al mio allenatore per le parole dure che ho detto. Sono molto impulsiva e in molte occasioni è difficile per me controllare le mie emozioni. È qualcosa che devo imparare. Ripeto: mi dispiace per quello che è successo”

Lorenzo Carini