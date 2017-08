Us Open: Eurosport 2 sarà il canale dedicato agli italiani

Eurosport si conferma ancora una volta la ‘Casa del Tennis’ e trasmetterà in diretta esclusiva gli US Open 2017, l’ultimo Slam della stagione, in programma al Flushing Meadows Park di New York dal 28 agosto al 10 settembre, e giunto alla 137esima edizione.

I canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 offriranno un’ampia copertura in diretta dell’evento, e garantiranno agli appassionati due settimane all’insegna del grande tennis, con maratone “LIVE” dal pomeriggio, attorno alle 17:00, fino a notte inoltrata.

Eurosport 2, inoltre, come già successo per il Roland Garros, godrà di una “regia” dedicata e proporrà TUTTI gli incontri clou degli atleti italiani, per non perdere nemmeno una fase cruciale delle partite dei giocatori azzurri.

E per chi davvero vuole fare una “full immersion” negli US Open c’è Eurosport Player, il servizio Ott del gruppo, che scende in campo con una straordinaria offerta: copertura illimitata su tutti i campi per vedere gli incontri live su Pc, tablet, smartphone e connected tv.

Gli esperti di Eurosport, Mats Wilander e Barbara Schett, saranno ancora una volta alla guida dello storico magazine “Game Schett & Mats”, in onda alle 21:00 e all’1:00 circa, che proporrà approfondimenti, interviste esclusive e analisi sui temi del giorno. Il programma includerà inoltre la rubrica The Coach, curata da Patrick Mouratoglou, coach di Serena Williams, che sfrutterà la realtà aumentata per analizzare le strategie dei tennisti in gara.

Le emozioni dello degli US Open verranno raccontati al pubblico italiano dalle voci di Jacopo Lo Monaco, Federico Ferrero, Guido Monaco, Dario Puppo, Niccolò Trigari, Riccardo Bisti e Simone Eterno, che saranno affiancati per il commento tecnico da Barbara Rossi, Gianni Ocleppo, Lorenzo Cazzaniga, Stefano Semeraro e Fabio Colangelo.