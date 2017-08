Quali Us Open: bellissima giornata per i colori azzurri

Esordio col botto per i colori azzurri alle qualificazioni per gli Us Open: sono arrivate 5 stupende vittorie dei nostri rappresentanti, con alcune affermazioni vere e proprie sorprese raggiunte partendo da sfavoriti. Una sola nota stonata, per giunta nell’incontro che sembrava, almeno per classifica, quello più facile da superare.

Marco Cecchinato non ama il cemento outdoor, e ancor meno l’erba, ma la sensazione era che contro il giovane americano JC Aragone posizionato oltre la 500esima posizione potesse spuntarla: una sconfitta subita dopo aver vinto il primo parziale, situazione che in questi casi dovrebbe favorire il giocatore più esperto. Ha influito la poca pesantezza di palla del Ceck, spesso ancorato ben oltre la linea di fondocampo, con il siciliano che non è mai arrivato alla palla break nel secondo e nel terzo set. Peccato, si sapeva che la qualificazione al main draw era complicata e aldilà dell’encomiabile tentativo di confrontarsi con il cemento newyorchese rimane una sconfitta che ho il dubbio si farà sentire: contro il 500 al mondo, anche se giochi quasi esclusivamente sulla terra, devi vincere.

Sensazioni positive che arrivano da tutti gli altri scesi in campo: cominciamo con Simone Bolelli, arrivato a New York con dubbi riguardanti alcuni fastidi fisici. Il primo turno non era dei più facili, almeno sulla carta, contro il tedesco dal passato importante Daniel Brands: nessun problema invece per Chicco, abile a spazzare via il teutonico in due set senza storia e che adesso se la dovrà vedere con il NextGen norvegese Casper Ruud, in un impegno di difficile lettura e in cui si spera avrà un peso importante l’esperienza dell’italiano a certi livelli.

Bella la vittoria anche di Stefano Travaglia: contro il kazako Nedovyesov, tennista che un paio d’anni fa aveva avvicinato con merito la top70, Steto ha vinto una battaglia di puri nervi, senza alcun calo di concentrazione, con un gran primo set conquistato al tie break e un secondo parziale recuperato dal punteggio sfavorevole di 2-5 e portato a casa infilando 5 giochi consecutivi. Adesso secondo turno fattibile contro Christian Harrison, abbondantemente fuori dalla top200: il Travaglia ammirato in questo esordio positivo newyorchese parte decisamente favorito contro l’americano.

Sorprende la vittoria di Rico Bellotti, abile a superare un giocatore che negli ultimi mesi ha saputo dettar legge nel circuito future e salire in maniera importante nel ranking, con uno score nel 2017 di quasi 50 vittorie: l’argentino Collarini era in fiducia, quella che sarebbe potuta mancare all’italiano che arrivava da alcune sconfitte assai deludenti. Bellotti ha invece sfruttato le occasioni giuste al momento giusto per una vittoria che fa morale, rimpingua il prize money e regala adesso la possibilità di giocarsi un secondo turno alla portata, proprio contro il giustiziere di Cecchinato, l’americano Aragone. Arrivare a giocarsi il main draw dell’ultimo Slam della stagione sarebbe un gran risultato.

Ottimi esordi anche per le nostre ragazze impegnate in incontri tutt’altro che facili: bella rimonta per Martina Trevisan, abile a recuperare contro la ceca Krejsova, senza scomporsi per l’inizio balbettante contro un’avversaria con cui partiva favorita. Adesso servirà però una Trevisan differente al prossimo turno: Lesley Kerkhove è un test ben più probante e servirà la miglior versione della giocatrice italiana, per continuare quel percorso di crescita, soprattutto in classifica, iniziato con tante soddisfazioni in tempi recenti.

Vince anche Camila Rosatello, a sorpresa e contro la promettente bielorussa Sabalenko, in una battaglia di 3 set e vinta grazie all’unico servizio tenuto dall’italiana nel parziale decisivo: al secondo turno toccherà adesso incrociare la racchetta con Danielle Lao, vicina come lei alla top200, con cui non parte certo battuta per regalarsi una nuova, seconda, gioia Slam.

Alessandro Orecchio