Denis Shapovalov rimane con i piedi per terra: “Personalmente, non mi sento come se avessi effettivamente raggiunto questa posizione nel ranking”

Nella conferenza stampa per l’inizio delle qualificazioni agli U.S. Open, Denis Shapovalov, tra gli assoluti protagonisti del Masters 1000 di Montréal, ha riconosciuto che, a dispetto dei recenti successi, abbia ancora molto lavoro da fare per portarsi al livello dei migliori. Il canadese ha parlato del nuovo status di Top100 (è attualmente 67° al mondo) che ha guadagnato grazie alle semifinali raggiunte in Canada, dove lungo il proprio cammino ha sconfitto tennisti del calibro di Juan Martín Del Potro e Rafael Nadal.

“E’ un grande cambiamento, quello attraverso cui sto passando. Personalmente, non mi sento come se avessi effettivamente raggiunto questa posizione nel ranking. La Rogers Cup è stato un grande torneo per me, in cui ho giocato il miglior tennis della mia carriera come professionista. Ma ho ancora tanto lavoro da fare per assicurarmi posizioni di questo tipo in classifica e, magari, salire più su, ad esempio fino alla Top50”, ha detto il giovane tennista, ammettendo che sarebbe stato “fantastico” ricevere una wild card per gli U.S. Open.

“Sarebbe stato fantastico, ma comprendo la situazione che la USTA sta vivendo. Stanno cercando di fare il meglio per i loro giocatori, così come il Canada si preoccupa per me e Félix Auger-Aliassime. Non sono minimamente deluso o irritato”, ha fatto presente il numero 67 del mondo.

Interrogato infine in merito alle sensazioni provate al debutto nell’edizione 2017 degli U.S. Open, Shapovalov non ha nscosto la felicità. “Sono molto emozionato. Credo che molta gente verrà a vedermi. Spero di poter giocare bene. Sarà dura, ci sono tennisti ben consolidati nel circuito ed anche per questo ogni round delle qualificazioni sarà molto difficile. Ho però fiducia in me e penserò di partita in partita”, ha spiegato il diciottenne.