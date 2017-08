Angelo Binaghi si è ripreso dopo il problema di salute: “Ho avuto un problema neurologico abbastanza serio che mi ha trattenuto in ospedale per 18 giorni”

Angelo Binaghi a quasi un mese dal ricovero all’ospedale Gemelli di Roma per un problema di salute è stato incercettato dal giornalista di Sky Sport Stefano Meloccaro per un’intervista.

“Ho avuto un problema neurologico abbastanza serio che mi ha trattenuto in ospedale per 18 giorni. Adesso sono vivo, sono vegeto e anche un po’ abbronzato, quindi mi sembra che vada molto bene.

A fine mese avrò un controllo e se Dio vuole dal prossimo mese saremo operativi su tutta la linea, anche tennistica”.

Il caso Errani: “Noi fin dall’inizio abbiamo creduto nella buona fede di Sara e l’abbiamo consigliata in modo tale che potesse affermare le sue ragioni nel modo più convincente così come è avvenuto”.

Su questo argomento si è espresso il tribunale internazionale che visti gli altri casi come quello di Sharapova di sicuro non è tenero”.

Il tennis italiano: “Succede un po’ il contrario di quello che è successo negli ultimi 15 anni. Andiamo meglio nel maschile: abbiamo un Fognini in buona forma che può ottenere dei buoni risultati a New York, dietro di lui Bolelli, Seppi, Lorenzi naturalmente. Abbiamo una buona pattuglia di giovani tra i quali spicca Matteo Berrettini che si sta avvicinando ai primi 100 del mondo, e sarà importante questo primo test delle qualificazioni degli US Open.

Nel femminile abbiamo problemi perché improvvisamente ci è venuto a mancare questo terzetto favoloso. Abbiamo le giovani che sono indietro ma che stanno recuperando terreno, in particolare la Paolini, Trevisan, Brescia e Chiesa questa settimana che aveva fatto bene anche agli Internazionali d’Italia.

Se avremo delle gioie? Assolutamente, credo prima nel settore maschile e poi in quello femminile”.