Us Open: Alessandro Giannessi all’ultimo secondo entra nel tabellone principale

Alessandro Giannessi è entrato nel tabellone principale degli Us Open.

Quindi l’azzurro non dovrà giocare le qualificazioni dove era stato abbinato al primo turno contro Lorenzo Giustino che affronterà Stephane Robert, entrato come alternates.

Fortunato Giannessi, perchè se fossero iniziate le qualificazioni sarebbe entrato un lucky loser in tabellone.

Lo spot di Giustino

Stephane Robert vs Lorenzo Giustino

Frank Dancevic vs Luca Vanni

Marcos Giron vs Christian Garin

Joao Domingues vs [27] Radu Albot