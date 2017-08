Us Open 2017: quante possibilità per gli italiani di superare le quali?

Resta il rammarico per Giannessi e Cecchinato rimasti fuori dal main draw diretto solamente per 1 e 2 posti, ma la pattuglia azzurra presente nel tabellone di qualificazione dei prossimi Us Open è forte e con diverse frecce a disposizione da scagliare.

Cominciamo dall’unico derby cui assisteremo nel tabellone cadetto: Giannessi e Giustino battaglieranno per poter affrontare si spera al secondo turno Luca Vanni, con un terzo ipotetico impegno dove le insidie dovrebbero essere rappresentate da Garin o Albot. Sicuramente un buono spot in cui Giannessi parte favorito: attenzione però alla condizione in calando nelle ultime settimane dello spezzino, in un appuntamento cruciale nella stagione dell’italiano il quale, se vorrà consolidare la conquistata top100, dovrà confermare il secondo turno newyorchese raggiunto nell’edizione del 2016.

Altro spot altra musica quello in cui si destreggeranno Cecchinato e Bellotti: il primo ha un esordio decisamente accessibile contro il locale Aragone, mentre il secondo giocherà contro il lanciato Collarini. Spot complicato, soprattutto per l’attitudine prettamente da terra rossa dei due italiani, in cui Ignatik e Ofner rappresentano le insidie maggiori.

Sfortunato anche Travaglia: dopo la qualificazione a Wimbledon è arrivato un periodo di leggera flessione e il sorteggio non ha certo portato una ventata di positività. Primo turno contro il kazako Nedovyesov, un eventuale secondo turno fattibile ma un terzo e decisivo incontro assai complicato, contro Gojowczyk o il gigante Opelka. Serve lo spirito da fighter delle grandi occasioni di Steto. Però è dura…

Complicato anche lo spot di Simone Bolelli: Chicco arriva a New York con problemi fisici tutti da verificare e Brands al primo turno, il NextGen Ruud al secondo e probabilmente De Schepper al terzo, rappresentano un banco di prova davvero difficile. Un Bolelli in condizione potrebbe dire tranquillamente la sua: ma che Simone calcherà i campi di New York?

Possibilità invece per Caruso e Napolitano, in due spot diciamo non impossibili: il siciliano ha pescato Evan King all’esordio, l’argentino Olivo ipoteticamente al secondo e uno fra Sijsling e Mmoh, se vinceranno i loro match, al turno decisivo. Salvo sa giocare bene su cemento: è il momento di dimostrarlo. Una chance anche per Napo: Blaz Rola al primo turno, Polansky o Kravchuk al secondo prima di un terzo impegno teoricamente con il francese Halys, rappresentano un bel banco di prova per il giovane italiano ma con concrete speranze di potercela fare.

Tosto lo spot per Berrettini, il più lanciato dei nostri giovani: Arevalo all’esordio non sembra difficile, ma Tsitsipas e Mahut ai due turni successivi rappresentano una difficile e stimolante prova del nove per l’astro nascente italiano. Superare qualificazioni come queste esaltando il proprio gioco sul cemento outdoor, vorrebbe dire compiere un passo avanti deciso e decisivo verso la top100. Ma considerando che sarà anche la prima volta Slam di Berrettini, le difficoltà sono tante e dietro l’angolo.

Capitolo al femminile meno numeroso, con 4 atlete presenti contro i 10 colleghi maschi: una Paolini in buona forma ha pescato la Cadantu al primo turno con la baby australiana Aiava e la kazaka Diyas che rappresentano lo scoglio da superare per la qualificazione. Difficile ma non impossibile.

Lo stesso discorso vale per la Trevisan: Krejsova all’esordio e Krejcikova o Falconi al turno decisivo sono giocatrici difficili da affrontare ma alla portata della giovane italiana, chiamata a compiere un ulteriore step nella sua crescita verso la top100.

Complicato il battesimo invece per la Rosatello contro la Sabalenko e per la Brescia contro Patricia Maria Tig: per loro al di là del match inaugurale difficile, due spot assai ostici in cui farsi largo rappresenterebbe un grande successo.

Stephane Robert vs Lorenzo Giustino

Frank Dancevic vs Luca Vanni

Marcos Giron vs Christian Garin

Joao Domingues vs [27] Radu Albot

[5] Marco Cecchinato vs JC Aragone

Riccardo Bellotti vs Andrea Collarini

Uladzimir Ignatik vs Maximo Gonzalez

Akira Santillan vs [23] Sebastian Ofner

[8] Peter Gojowczyk vs Nikola Milojevic

Reilly Opelka vs Alexander Sarkissian

Christian Harrison vs James McGee

Aleksandr Nedovyesov vs [30] Stefano Travaglia

[11] Casper Ruud vs Dmitry Popko

Simone Bolelli vs Daniel Brands

Brydan Klein vs Vincent Millot

Tatsuma Ito vs [32] Kenny De Schepper

[13] Renzo Olivo vs Jeremy Jahn

Evan King vs Salvatore Caruso

Cem Ilkel vs William Blumberg

Igor Sijsling vs [31] Michael Mmoh

[14] Nicolas Mahut vs Soon Woo Kwon

Ramkumar Ramanathan vs Paul-Henri Mathieu

Di Wu vs Stefanos Tsitsipas

Marcelo Arevalo vs [28] Matteo Berrettini

[16] Quentin Halys vs Tim Smyczek

Benjamin Bonzi vs Raymond Sarmiento

Stefano Napolitano vs Blaz Rola

Konstantin Kravchuk vs [20] Peter Polansky

[5] Zarina Diyas vs Rebecca Peterson

Lina Gjorcheska vs Destanee Aiava

Jia-Jing Lu vs Miyu Kato

Alexandra Cadantu vs [21] Jasmine Paolini

[7] Aryna Sabalenka vs Camilla Rosatello

Shilin Xu vs Danielle Lao

Tereza Smitkova vs Barbara Haas

Montserrat Gonzalez vs [20] Jana Fett

[15] Tereza Martincova vs Valentini Grammatikopoulou

Daniela Seguel vs Vera Lapko

Stefanie Voegele vs Jessica Pegula

Georgia Brescia vs [19] Patricia Maria Tig

[16] Barbora Krejcikova vs Polona Hercog

Irina Falconi vs Viktoriya Tomova

Lesley Kerkhove vs Chantal Skamlova

Petra Krejsova vs [29] Martina Trevisan

Alessandro Orecchio