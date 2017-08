Victoria Azarenka ufficializza il forfait agli Us Open

Victoria Azarenka ha ufficializzato stanotte il forfait dagli Us Open.

“Sono triste per non poter essere in grado di competere quest’anno a causa dei miei continui problemi familiari su cui sto lavorando.

Mi mancherà non giocare in uno dei tornei che più amo, ma non vedo l’ora di tornare il prossimo anno”.

Il problema riguarda l’udienza per l’affidamento del figlio che è prevista nel prossimo mese di settembre e il bambino per questo motivo non può lasciare lo stato della California fino proprio all’udienza.